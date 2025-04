Un micro abierto traiciona a Laura Madrueño y descubre el secreto de 'Supervivientes'

Laura Madrueño ha vuelto a convertirse, sin querer, en la gran protagonista de la última emisión de Supervivientes. Por culpa de un micrófono abierto, ha quedado al descubierto uno de los grandes secretos del concurso: el fuerte carácter de su presentadora.

Desde que comenzó a formar parte de este reality, la comunicadora ha destacado por su buen sentido del humor y su gran e inconfundible sonrisa. Sin embargo, al igual que el resto de los seres humanos, también tiene un lado más serio.

Prueba de ello es lo que ha sucedido este martes, 1 de abril, durante la última emisión de Supervivientes: Tierra de Nadie. Laura Madrueño se ha visto obligada a sacar su fuerte carácter al ver que uno de los equipos estaba haciendo trampas durante la prueba de recompensa del día.

En esta ocasión, los concursantes han luchado con todas sus fuerzas para conseguir un gran premio: un inmenso plato de huevos fritos con patatas. Sin embargo, su ansia por ganar esta recompensa ha llevado a los habitantes de Playa Calma a saltarse las normas en varias ocasiones.

Por este motivo, Laura Madrueño se ha visto en la necesidad de llamarles la atención en varias ocasiones, dejando al descubierto su fuerte carácter. No obstante, al ver que los supervivientes no obedecían sus indicaciones, la presentadora ha tenido que tomar cartas en el asunto.

Queda al descubierto el fuerte carácter de Laura Madrueño en Supervivientes

Laura Madrueño se ha visto obligada a frenar en seco a los participantes de Playa Calma al descubrir que no estaban cumpliendo las normas de la prueba de recompensa del día. Tanto es así que, visiblemente enfadada y alzando la voz para asegurarse de que la escucharan, les ha lanzado una clara advertencia:

“Tenéis que respetar turnos, tirar en orden y detrás de la línea. Me voy a tener que enfadar hoy o paro el juego”. Por su parte, y al ver que no estaban haciendo caso a su compañera, Carlos Sobera ha decidido intervenir desde el plató: “Haced caso a Laura, es importante cumplir las reglas”.

No obstante, los supervivientes han decidido hacer oídos sordos a sus indicaciones, motivo por el que Laura Madrueño ha cumplido con su dura advertencia.

Después de parar el juego, la comunicadora les ha explicado a los habitantes de Playa Calma que estaban eliminados de la prueba: “Os lo he dicho desde el minuto uno”.

“Lo siento mucho, pero me comunica la organización que estáis eliminados. Esto no puede ser, tenéis que cumplir las órdenes del juego. Os puedo dar un aviso, pero lo que no puede ser es que, reiteradamente, no hagáis caso a nadie”.

Minutos después, y a pesar de que el resultado de la prueba estaba claro, Laura Madrueño ha querido compartir con ellos y los espectadores esta información para que no hubiese dudas:

“Está muy claro el resultado porque el equipo Calma se ha quedado descalificado por no obedecer las reglas del juego, así que los ganadores son el equipo Furia”.