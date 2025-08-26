El Barça sigue avanzando cuanto a las obras del nuevo Camp Nou, pero también está haciendo lo propio con relación al mercado de fichajes, que dejará novedades antes del cierre. Fermín López era intocable para Hansi Flick, pero el Barça ha recibido una primer oferta formal del Chelsea y todo parece indicar que el jugador de Huelva harás las maletas. El Barça espera sacar unos 80 millones de euros por Fermín López, sobre todo porque, con ese dinero, quiere fichar a una de las grandes estrellas del Arsenal.

Confirmado, el Barça vende a Fermín López, Flick quiere a la estrella del Arsenal

Según ha avanzado el 'Diario SPORT', el Chelsea ha presentado, este martes por la mañana, la primera oferta formal por Fermín López, tasado en 50 millones de euros. La oferta es insuficiente a ojos del Barça, pero fuentes del club culer aseguran que es "probable" que las negociaciones fructifiquen, sobre todo porque Fermín López vería con buenos ojos salir. Este digital puede confirmar que el Barça asegura que, por el momento, no hay contactos entre las partes, pero, como explicamos, no se descartan que se puedan dar antes del cierre.

El Barça trabaja en el adiós de Fermín López con la vista puesta en una estrella del Arsenal: "Flick lo ha pedido..."

El Chelsea está excedido, pero está trabajando para fichar a Fermín López antes del cierre del mercado de fichajes de verano. El Barça, por su parte, acelera para satisfacer a Flick, quien ha pedido el fichaje de Piero Hincapié, defensa ecuatoriano que lo tiene todo casi cerrado con el Arsenal de Arteta. Hincapié, valorado en 60 millones de euros, tiene un preacuerdo muy avanzado con el Arsenal, pero todo se ha paralizado este martes: si se vende a Fermín, el Barça tiene opciones.

