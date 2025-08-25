El Barça estudia el intercambio de Marc Casadó por un viejo deseo de Deco

El mercado de fichajes ha entrado en su recta final, entramos en la última semana y los equipos aprovechan sus últimos días para reforzarse. Deco ha hecho un gran trabajo desde la dirección deportiva del club al reforzar las demarcaciones solicitadas por Hansi Flick. El entrenador alemán está satisfecho con las incorporaciones realizadas este verano que hacen más competitiva a la plantilla.

Sin embargo, Deco sigue trabajando en las salidas para hacer hueco y poder acabar inscribiendo los futbolistas que faltan. Gerard Martín y Szczesny todavía no han podido ser inscritos y no se descarta alguna salida no deseada. El oberbooking en la medular es claro y el Barça podría apostar por una venta dolorosa igualmente pero necesaria.

El nombre de Marc Casadó ha sido protagonista en todo el mercado de fichajes generando, en todo momento, todo tipo de rumores. A pesar de ser un jugador muy valorado por Hansi Flick por su implicación y trabajo en el campo, la incertidumbre sobre su continuidad sigue. Varios son los equipos interesados en el centrocampista de La Masía, el último, el Olympique de Marsella.

El Marsella apuesta por Marc Casadó

Desde Francia, varios son los medios que apuntan a un nuevo movimiento en el equipo blaugrana, los problemas de inscripción podrían abocar al Barça a una salida dolorosa. Marc Casadó no es uno de los transferibles pero tiene un gran cartel, varios equipos de la Premier lo siguen y también el Olympique de Marsella. Los franceses saben que será muy complicado seducir al jugador de La Masía para que acepte cambiar de aires y dejar al Barça.

El Marsella propone un intercambio de jugadores con una bonificación económica, su entrenador italiano no cuenta con Adrien Rabiot. El centrocampista internacional francés fue un viejo deseo de Deco que nunca pudo acabar de fichar. Ahora, Deco ve como esta opción sería posible, Rabiot no cuenta por su pelea con un compañero de vestuario y ha sido fulminado por el entrenador italiano Roberto Di Zerbi.

Casadó pierde protagonismo con el Barça

Tras una primera parte de temporada excepcional, siendo uno de los intocables de Flick, Casadó perdió mucho protagonismo a partir de enero. Comenzó como una exhalación echando la puerta abajo pero la reincorporación de Frenkie De Jong al grupo le relegó al banquillo. Aunque Flick lo valora mucho, su confianza está puesta en el neerlandés que forma pareja con Perdi en el once titular.

Ahora, el Olympique pretende un trueque de jugadores proponiendo a Rabiot, un jugador que ha perdido continuidad por sus continuos rifirrafes con compañeros de equipo. La decisión final pasa por Marc Casadó que tiene contrato en vigor hasta 2028. El centrocampista de La Masía ha dejado bien claro, en varias ocasiones, que su deseo es triunfar en el Barça, otra cosa son las necesidades económicas del club.