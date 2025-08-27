Joan Laporta decide el futuro de Andreas Christensen: 'Su futuro en el Barça...'

Tras la remontada del Barça el pasado sábado en el Ciutat de Valencia contra el Levante, el equipo ha vuelto a los entrenamientos el domingo. Una sesión centrada en recuperación después del esfuerzo que el grupo tuvo que realizar para poder remontar el resultado adverso de 2-0. Aunque el equipo no ha comenzado la Liga mostrando su mejor versión, ha sido eficaz y con gran contundencia arriba.

También se ejercitaron los tres jugadores pendientes de inscripción como son el polaco Szczesny, Gerard Martín y el nuevo fichaje, el sueco Roony. Los jugadores que tendrían que formalizar su salida esta semana, como Héctor Fort y Oriol Romeu, también estuvieron presentes en la sesión. El equipo prepara ya su compromiso de este fin de semana contra el Rayo Vallecano y lo quiere hacer con pleno de victorias a domicilio antes del parón por selecciones.

Por su parte, Andreas Christensen fue baja en la sesión de recuperación, su ausencia debida a un leve malestar general que sufrió el danés. Christensen jugó el último cuarto de hora contra el Levante rayando a un buen nivel, sustituyendo a Ronald Araújo. Después de una temporada casi en blanco por culpa de las lesiones, Christensen afronta su cuarta temporada en el Barça con la idea de ser importante para Flick.

El futuro incierto de Andreas Christensen

El internacional danés ha generado muchos rumores en los últimos tiempos sobre su futuro en el Barça y una posible salida del club. Sus lesiones han lastrado su rendimiento y el año pasado apenas disputó minutos con el equipo. Christensen tiene contrato hasta junio 2026 y el club no se ha planteado renovar su vínculo.

Todo apuntaba a que el Barça estaría por la labor que el danés dejara la disciplina culé vía traspaso y acabara generando rédito económico al club. Sin embargo, estamos en la última semana de mercado y el danés continua bajo las órdenes de Hansi Flick. Aunque en el primer partido contra el Mallorca vio todo el partido desdel banquillo, en Levante, Flick le dio la oportunidad de jugar sus primeros minutos en la segunda parte.

La salida de Iñigo Martínez, una baza para Christensen

La salida inesperada del veterano central vasco al futbol saudí ha abierto las puertas a un Christensen que podría ahora tener más posibilidades de jugar. La temporada es larga y Flick es consciente que necesita de las rotaciones para dosificar el esfuerzo de todos sus futbolistas. En principio, Flick lo utlizará para las rotaciones durante la campaña recién iniciada y su rol será secundario.

El danés ha rechazado las ofertas que le han llegado del futbol saudí y de la serie A italiana, apostando por continuar en el Camp Nou. Christensen es consciente que tendrá sus oportunidades y está dispuesto a aprovecharlas. Faltan todavía unos días para el cierre del mercado de fichajes pero todo apunta que Christensen continuará en el Barça y luchará por tener la confianza de Flick.