Sustituto para Alejandro Balde: Hansi Flick se lo pide personalmente a Joan Laporta

Ha comenzado el campeonato liguero y el Barça todavía tiene pendiente de inscripción a varios de sus jugadores. El fair play financiero sigue marcando la agenda y condiciona en gran medida las decisiones del club. A pesar de tener futbolistas preparados como es el caso del portero polaco Szczesny, el lateral Gerard Martín o el nuevo fichaje, el sueco Roony, todavía están pendientes de inscripción.

El retraso en las inscripciones de estos jugadores se debe a los ajustes salariales que el club todavía tiene que realizar. El Barça está pendiente de varias salidas de jugadores con los cuales el entrenador alemán no cuenta, como Héctor Fort, Iñaki Peña y Oriol Romeu. En principio, se espera que esta semana se solucionen las salidas de los tres jugadores y liberen masa salarial.

En este cotexto, el club podría inscribir pronto a los tres jugadores, Hansi Flick así se lo ha pedido de forma expresa a Joan Laporta. El mensaje de Flick es claro, hay un jugador que quiere y necesita sí o sí, Flick no quiere que los problemas económicos frenen su planificación deportiva. El nombre en cuestión es Gerard Martín, el lateral zurdo fue una de las sorpresas más positivas de la pasada campaña.

Gerard Martín, prioridad absoluta

El lateral izquierdo ex del Cornellà, comenzó la pasada temporada de menos a más, algunos no confiaban en él y en su potencial. No fue el caso de Hansi Flick que confió en Gerard desde la pretemporada y acabó por realizar una muy buena temporada en el año de su debut en primera. Alejandro Balde se convirtió en el lateral titular pero sus problemas físicos recurrentes lo mantuvieron de baja en diversos partidos.

Gerard Martín fue el encargado de sustituirle, rayando siempre a buen nivel y demostrando su solidez defensiva. Gerard no tiene todavía ficha oficial y Fick ha urgido a Laporta a resolver este problema lo antes posible dado que su incorporación la califica de necesaria y urgente. El técnico germano valora la polivalencia de Gerard Martín, y en pretemporada, también lo ha utilizado como central zurdo.

Confianza absoluta en Gerard Martín

Una de las ideas de Hansi Flick en pretemporada fue probar a Gerard Martín el el lado zurdo del eje central de la zaga. Los resultados fueron muy positivos y el técnico cree que Gerard puede formar pareja con Cubarsí y asumir el rol vacante dejado con la marcha de Iñigo Martínez. Flick cree que Martín tiene las virtudes necesarias para ocupar la demarcación, físico, inteligencia táctica y serenidad con el balón.

Siendo lateral izquierdo su posición natural, Flick valora su visión de juego y su perfil zurdo poco común en la plantilla. Retrasar la inscripción supone un problema para Flick que ve al jugador preparado para comenzar a rendir de forma inmediata. La incripción de Gerard Martín depende, en gran medida, de las salidas que Deco y Laporta están intentando cerrar en las próximas horas.