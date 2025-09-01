Máxima felicidad: Xabi Alonso hará debutar a su nuevo pivote tras el parón, confirmado

Desde hace ya un par de meses, Xabi Alonso es el nuevo entrenador del Real Madrid. El tolosarra aterrizó en el banquillo blanco para ocupar el lugar de Carlo Ancelotti, quien no pudo mantener su puesto tras el pobre rendimiento del equipo en la pasada temporada. Su llegada ha supuesto una revolución en el club y una nueva esperanza para la afición.

Xabi Alonso quiere construir un nuevo Real Madrid

Xabi Alonso sabe que debe reconstruir parte de la plantilla para devolver al equipo a la élite competitiva. Su objetivo es claro: pelear por todos los títulos en juego. Para ello ha trazado un plan que comienza por reforzar la solidez defensiva.

De hecho, tres de los cuatro fichajes ya realizados han tenido como destino esa parcela. El Real Madrid ha incorporado a Trent Alexander-Arnold, Huijsen y Carreras para mejorar las prestaciones en la zaga. Sin embargo, la prioridad de Xabi Alonso no se centra únicamente atrás: el técnico considera fundamental darle un nuevo aire al centro del campo.

Precisamente por esa razón, Xabi ha pedidio varios fichajes para la medular. Florentino Pérez ha escuchado sus peticiones, pero hasta ahora ningún refuerzo ha llegado a esa zona. Todo parece indicar que la plantilla ya está cerrada.

Xabi Alonso recibe una gran noticia para el centro del campo

A pesar de ello, una gran noticia se asoma en el horizonte para el entrenador madridista. Tras el parón de selecciones que se disputa esta próxima semana, el Real Madrid contará de nuevo con una pieza clave. Eduardo Camavinga regresará y estará listo para entrar en la dinámica del grupo.

El centrocampista francés no ha podido estrenarse todavía bajo las órdenes de Xabi Alonso. Una lesión lo ha mantenido al margen en el inicio de temporada. Su vuelta será recibida con máxima ilusión, ya que el galo está llamado a ser determinante.

Eduardo Camavinga apunta al once inicial

Eso sí, en el club son conscientes de que deben tratar su caso con cautela. Eduardo Camavinga arrastra un historial de problemas físicos en los últimos meses. Por eso, su reaparición será medida paso a paso para evitar recaídas.

La expectativa, sin embargo, es que pueda debutar oficialmente tras el parón internacional. Su presencia aportará intensidad, recuperación y salida limpia de balón al mediocampo. Justo lo que Xabi Alonso considera imprescindible para su proyecto.

Además, su regreso también tendrá consecuencias en la alineación habitual. Arda Güler, que venía actuando con regularidad, podría volver al banquillo. Si Eduardo Camavinga está al cien por cien, su sitio junto a Tchouaméni parece asegurado.

Lo que está claro es que Xabi Alonso recupera a su nuevo pivote y lo hará en un momento clave de la temporada. El Real Madrid necesita estabilidad en el centro del campo y Eduardo Camavinga es la pieza ideal para lograrlo. La felicidad ya es una realidad en el vestuario blanco.