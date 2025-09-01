Gonzalo Miró dice lo que muchos piensan del Barça tras lo de Vallecas: 'Fue muy...'

Pese a la importancia del partido, el FC Barcelona no pudo pasar del empate en su visita a Vallecas. El conjunto de Hansi Flick firmó un encuentro gris ante un Rayo Vallecano muy intenso. El resultado final dejó la sensación de que los locales merecieron más.

El Barça se estrella ante el Rayo

La primera mitad estuvo marcada por una acción polémica que benefició al conjunto catalán. El colegiado señaló un dudoso penalti sobre Lamine Yamal, pero en ese momento no funcionaba el VAR. La confusión generó protestas y un clima tenso que condicionó el ritmo del partido.

A partir de ese momento, y pese a estar por delante en el marcador, el Barça no logró imponer su estilo. El equipo careció de fluidez en la circulación de balón y apenas generó ocasiones claras. Dani Olmo, por ejemplo, envió a las nubes un disparo relativamente sencillo que pudo ser la sentencia.

La segunda parte fue aún más complicada para los de Flick. El Rayo Vallecano sometió al Barça con presión constante y transiciones rápidas, logrando el empate gracias a un disparo certero de Fran Pérez. Durante muchos tramos, los locales parecieron estar más cerca de la victoria que los visitantes.

El desgaste físico y la falta de ideas condenaron a un Barça muy vulnerable. El Rayo se volcó sobre el área de Joan García, que volvió a ser el más destacado de su equipo. Gracias a sus paradas, el equipo culé consiguió salvar un punto.

La comparación con el pasado curso resulta inevitable. Hace solo unos meses, el Barça transmitía solidez y se mostraba imbatible en muchos partidos. Ahora, el equipo de Flick deja dudas que preocupan tanto a la afición como a los analistas.

Gonzalo Miró se pronuncia

Gonzalo Miró quiso opinar tras el encuentro. El comentarista participó en la tertulia de El Partidazo de COPE para analizar lo ocurrido en Vallecas. Sus palabras resumieron el sentir de muchos aficionados culés.

Gonzalo Miró recordó que siempre ha elogiado la propuesta futbolística de Flick. Le gusta la idea de juego y la manera en que el Barça la ha intentado desarrollar en los últimos meses. Sin embargo, lo visto en Vallecas le obligó a ser contundente.

"El FC Barcelona ha sido muy inferior al Rayo Vallecano", aseguró sin rodeos. Una reflexión clara que coincidió con la opinión generalizada tras el pitido final. Para Gonzalo, no hay duda de que el Rayo mereció la victoria.

Este empate supone un serio aviso para el proyecto de Flick. El Barça no puede permitirse repetir actuaciones tan pobres si quiere aspirar a los títulos. El parón de selecciones llega en un momento clave para recomponer el rumbo.

La afición culé espera una reacción inmediata. Lo sucedido en Vallecas ha demostrado que el equipo aún tiene mucho trabajo por delante. La declaración de Gonzalo Miró no es más que un reflejo de lo que todos vieron sobre el césped.