Oficial, Raúl Asencio acompañará a Dean Huijsen: el Athletic Club ficha al mejor

La parcela defensiva del Real Madrid debe mejorar las prestaciones que ofreció la temporada pasada. Sin Carvajal, Alaba, Militao y Mendy durante gran parte del curso, Ancelotti recurrió a Raúl Asencio para completar varias convocatorias. El canterano demostró ser un zaguero sólido, rápido al cruce y muy inteligente en el posicionamiento.

Su rendimiento le ha servido para mantenerse en el Bernabéu y renovar su contrato, logrando ficha del primer equipo. Sin embargo, el verdadero líder de la defensa del Real Madrid apunta a ser Dean Huijsen. El joven central, fichado desde el Bournemouth, llega con el perfil de defender durante la próxima década al club merengue.

Dean Huijsen, el nuevo mariscal del Real Madrid

Dean Huijsen llegó al Real Madrid tras activar su cláusula de rescisión, siendo presentado como uno de los fichajes más prometedores del curso. Con su imponente presencia en el juego aéreo, su buen posicionamiento a nivel táctico y su liderazgo natural, Xabi Alonso lo colocará como titular desde el arranque de la temporada.

Salvo sorpresa mayúscula, Dean Huijsen será el mariscal de la defensa blanca. Su juventud y proyección encajan en la estrategia de renovación que lidera la nueva era de Alonso en el banquillo. Ahora falta saber quién será su acompañante en la retaguardia, ya que Xabi tiene varias opciones y pocas certezas.

La incógnita: Raúl Asencio o Antonio Rüdiger, el Athletic se lleva al mejor

Raúl Asencio deberá competir con Antonio Rüdiger por ver quién ocupa el otro puesto de titular. Ambos cuentan con estilos complementarios: Asencio aporta juventud y frescura, mientras que Rüdiger ofrece experiencia y solvencia. Sea quién sea el elegido, la dupla con Dean Huijsen promete dar equilibrio al eje de la zaga.

Pero todo esto ha quedado condicionado por un movimiento clave en el mercado. Aymeric Laporte, que ha vuelto a sonar con fuerza para unirse al Real Madrid, está a punto de cerrar su fichaje con el Athletic Club.

Aymeric Laporte vuela a Bilbao y se despide de Madrid

Aymeric Laporte lleva meses sonando como objetivo del Real Madrid, en concreto desde el mes de enero, cuando Raúl Asencio tuvo que irrumpir por sorpresa ante la falta de efectivos. En aquel momento, Laporte era la opción número uno para reforzar el eje defensivo. Sin embargo, su salida del Al-Nassr parecía bloqueada.

Ahora, tras la llegada de Iñigo Martínez al club saudí, el camino se despeja. Aymeric Laporta saldrá de Arabia Saudí y el Real Madrid ha tanteado su regreso. Sin embargo, parece bastante claro que no acompañará a Dean Huijsen en el Bernabéu: su destino es el Athletic Club.