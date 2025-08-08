De suplente a titular, Xabi Alonso avisa a Dean Huijsen: 'Tienes nuevo socio, es TOP'

La misión más importante que debe completar Xabi Alonso tras su llegada al Real Madrid es apuntalar la parcela defensiva. El vestuario lleva varias temporadas sufriendo las graves lesiones de jugadores como Carvajal, Courtois, Militao o David Alaba. El nuevo técnico quiere cortar con esta dinámica cuanto antes.

Por eso, Xabi Alonso ha decidido renovar la zaga casi por completo. Las incorporaciones de Trent Alexander‑Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras buscan revertir una situación preocupante. Los tres apuntan a ser titulares desde el primer día.

Renovación defensiva: Dean Huijsen será el líder de la zaga

Dean Huijsen ha sido el primer gran fichaje del proyecto de Xabi Alonso: un central de 20 años que ha llegado al Real Madrid como referente para liderar la defensa. El coste de su fichaje ha superado los 50 millones de euros, lo que demuestra una clara apuesta del club por la juventud, la salida de balón y el físico. Xabi tiene claro que Huijsen será el jefe de la zaga desde el primer momento.

En cambio, lo que Xabi Alonso no tiene tan claro es quién debe ser su acompañante, así que ha abierto un casting para encontrar al socio ideal para Dean Huijsen. En los primeros entrenamientos de pretemporada, Xabi está analizando al dedillo todas las opciones que tiene encima de la mesa. Y, para sorpresa de todos, hay un central que se está ganando el sitio a base de esfuerzo y trabajo: pasará de ser suplente a titular si todo sigue igual.

Rüdiger como opción lógica… pero David Alaba impresiona

La opción más normal sería que Antonio Rüdiger ocupara ese puesto junto a Dean Huijsen. El central alemán posee una amplia experiencia en la élite y su liderazgo es un valor seguro para cualquier equipo. Su trayectoria le coloca como el candidato natural para ser titular.

Sin embargo, Xabi Alonso ha sido sorprendido por el nivel mostrado por David Alaba en los entrenamientos de pretemporada. El austriaco ha trabajado con intensidad y parece estar recuperando el tono físico necesario. Xabi no descarta alinearlo junto a Dean Huijsen si mantiene ese rendimiento.

David Alaba termina contrato en 2026, por lo que esta podría ser su última temporada en el Bernabéu. Si mantiene el nivel físico, podría despedirse actuando de forma recurrente como titular en el centro de la zaga madridista. Esa experiencia sería un complemento ideal para la juventud de Dean Huijsen: juntos pueden formar una dupla muy sólida.