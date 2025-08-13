El nombre propio del verano en el Real Madrid es el de Rodrygo. El extremo brasileño viene de completar su peor temporada desde que viste la camiseta blanca. Su rendimiento ha caído en picado y Xabi Alonso no cuenta demasiado con él pese a que ayer, ante el Tirol, jugó unos pocos minutos y anotó un bonito gol.

Las últimas informaciones apuntan a que Florentino Pérez aceptará su venta siempre y cuando la cantidad ofrecida alcance los 100 millones de euros. La cifra está fijada y el presidente no tiene intención de rebajarla. En este sentido, Rodrygo tiene claro que su continuidad pende de un hilo.

Durante las últimas semanas, varios de los grandes equipos de Europa se han interesado en su situación. La lista de pretendientes incluye a Chelsea, Manchester City, Liverpool, Bayern de Múnich, Arsenal, PSG y Tottenham.

Florentino Pérez cambia de estrategia

Pese al interés, hasta el momento ninguno ha presentado una propuesta que cumpla las expectativas del Real Madrid. Los 100 millones que exige Florentino Pérez parecen inalcanzables para la mayoría de los interesados. Y por eso Florentino ha tomado medidas.

El presidente del Real Madrid ha abierto la puerta a otro tipo de operaciones al no recibir una propuesta contundente. En este sentido, no se descarta incluir a Rodrygo en un intercambio por algún jugador que guste en el Bernabéu. Una decisión que ya ha dado sus frutos, pues la primera propuesta de trueque ya ha sido recibida.

¡Un central y 30 millones por Rodrygo! La gran oferta que estudia el Real Madrid

La última ofensiva por el brasileño ha llegado desde Londres. El Tottenham, necesitado de un referente ofensivo tras la marcha de Son a la MLS, se ha movido con rapidez. Daniel Levy ha señalado a Rodrygo como su gran objetivo para cubrir la baja del surcoreano.

El club inglés ya ha puesto su primera iniciativa sobre la mesa: 30 millones de euros y el traspaso de Cristian “Cuti” Romero. Un central de gran nivel valorado en 50 'kilos' que se ha convertido en uno de los grandes deseos de Florentino Pérez.

El Real Madrid responde al Tottenham

La propuesta es interesante porque cubre dos necesidades. Por un lado, el Real Madrid ingresaría una cifra importante y, por otro, reforzaría la defensa con un zaguero contrastado en la Premier League. Sin embargo, no deja de ser una operación compleja.

Por ahora, lo más probable es que el Real Madrid ponga la propuesta en 'stand by'. La idea es esperar a ver si llegan ofertas más atractivas en las próximas semanas. El mercado todavía no ha terminado y Rodrygo Goes sigue siendo un nombre caliente.

Mientras tanto, el brasileño continúa entrenando a las órdenes de Xabi Alonso. Sabe que su futuro está en el aire y que cualquier movimiento puede cambiar su destino. El desenlace podría llegar en cualquier momento antes del cierre del mercado.