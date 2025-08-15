Llega el día, ni Arda Güler ni Brahim Díaz, Xabi Alonso ha decidido: 'El titular...'

El Real Madrid está a punto de iniciar una nueva temporada en LaLiga y el primer partido oficial de los blancos será el próximo 19 de agosto frente a Osasuna. Con la afición y la directiva expectantes, Xabi Alonso tiene claro que no puede permitirse experimentos en el debut liguero. Osasuna es un rival complicado, así que Xabi necesitará formar un once sólido y competitivo desde el primer momento.

El dilema de Xabi Alonso para el Real Madrid-Osasuna

Con la llegada de nuevos jugadores, la competencia en el Real Madrid ha crecido, y una de las decisiones más esperadas es ver quién ocupará la banda derecha del ataque. Arda Güler, Brahim Díaz y Rodrygo son los principales candidatos para ese puesto. Sin embargo, parece que Xabi Alonso ha tomado una decisión completamente inesperada.

A pesar de que Arda Güler ha mostrado un rendimiento destacado en la pretemporada, Xabi Alonso tiene otros planes. Sin Arda, Brahim Díaz podría ser el titular, pero lo cierto es que tampoco será el elegido. Y no hablamos ni de Rodrygo, que todavía debe definir su futuro en las próximas semanas.

Resulta que, para sorpresa de todos, Xabi Alonso no descarta colocar de inicio a Franco Mastantuono. El argentino, quien ha llegado al club procedente de River Plate, llega con el cartel de estrella mundial. Su capacidad para adaptarse al estilo de juego del Real Madrid y su talento natural podrían ser suficiente para ganarse un puesto en el once.

Franco Mastantuono apunta a ser titular en el Real Madrid

Franco Mastantuono es un jugador joven con un gran potencial. Su incorporación es una clara apuesta del Real Madrid por el talento joven y el futuro del club. Xabi Alonso, conocido por su confianza en los jóvenes valores, tiene pensado que sea titular desde el primer momento.

Esta decisión también refleja la visión del entrenador de integrar a los nuevos fichajes de manera inmediata, sin esperar a que se adapten completamente. Al alinear a Franco Mastantuono, Xabi Alonso demuestra su confianza en el jugador y en su capacidad para aportar desde el primer momento.

Aunque Arda Güler y Brahim Díaz no comenzarán como titulares en el primer partido de LaLiga, ambos jugadores seguirán siendo piezas clave en el esquema de Xabi Alonso. La competencia interna es sana y necesaria para mantener el nivel del equipo. Se espera que ambos tengan oportunidades de demostrar su calidad a lo largo de la temporada, ya sea como titulares en otros partidos o como revulsivos desde el banquillo merengue.