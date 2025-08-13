La Masía es una auténtica fábrica de generar talento y prueba de ello es que el Barça sigue traspasando jóvenes promesas a otros clubes de todo el continente. El último en hacerse con una de estas joyas de La Masía es el Mallorca, que dejará al Barça sin uno de los mejores amigos de Lamine Yamal. El nuevo '10' del Barça ya sabe que el Mallorca se ha llevado a su gran amigo, pero, sobre todo, a uno de los grandes proyectos de futuro de La Masía.

El Barça atraviesa un momento complicado a nivel económico y, hasta que no se regrese al Camp Nou, se verán algunas salidas algo dolorosas. Una de estas es la de uno de los mejores amigos de Lamine Yamal, que fichará por el Mallorca y que se convetirá en nuevo pupilo de Arrasate. Precisamente es el Mallorca el club que se hizo también con los derechos de Pablo Torre, exfutbolista del Barça que recibirá la visita del club culer en la primera jornada liguera.

La Masía sigue generando talento y otros grandes clubes, tanto de España como del resto de Europa, siguen incorporándolo. En este caso ha sido el Mallorca, próximo rival del Barça en LaLiga, que se ha hecho con los servicios de uno de los mejores amigos de Lamine Yamal: gran joya. El Mallorca ya cerró la llegada de Torre, sigue trabajando en la del canterano del filial Jan Virgili y, ahora, ha cerrado la de uno de los grandes amigos de Yamal.

El Mallorca paga y deja al Barça sin la joya de La Masía: Lamine Yamal dice adiós

Al igual que el Barça, el Mallorca está completando un gran mercado de fichajes, cerrando movimientos como el de Pablo Torre, jugado cántabro que ya es propiedad del club balear. Torre no será el único culer en llegar a Mallorca en este mercado de fichajes, porque Arrasate ya ha convencido a otro joven crack de La Masía del FC Barcelona. Lamine Yamal ya lo sabe: uno de sus mejores amigos, gran joya de La Masía, se va del Barça y fichará por el Mallorca, que recibirá la visita del Barça próximamente.

El mercado de fichajes sigue abierto por mucho que el campeonato de LaLiga EA Sports arranque esta misma semana, lo que permite que todavía se den movimientos interesantes. El Barça necesitaba vender para poder inscribir a fichajes como Joan García y Marcus Rashford, algo que ha terminado haciendo en estas últimas jornadas. Primero fue Iñigo Martínez, nuevo jugador del Al-Nassr, y ahora será Héctor Fort, por quien el Mallorca pagará unos 3 millones de euros por el 50% del jugador.

El Barça solo quería ceder a Héctor Fort, pero está dispuesto a venderle conservando derechos del lateral, algo que sucederá en esta ocasión. Fort, uno de los jugadores más mediáticos del Barça por su alto número de seguidores en redes sociales, dirá adiós a Lamine Yamal, su mejor amigo dentro del mundo del fútbol. El Mallorca paga y deja al Barça sin una de las joyas de La Masía, aunque cabe destacar que Héctor Fort nunca ha sido del gusto del entrenador alemán Hansi Flick.