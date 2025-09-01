¡Bombazo en el mercado de fichajes! Rodrygo confirma los rumores: 'Voy a jugar en...'

El mercado de fichajes llega hoy a su fin y la tensión es máxima en todos los grandes clubes de Europa. El cierre está previsto para esta misma noche, y todavía pueden producirse movimientos de última hora que cambien por completo el transcurso de la temporada. En este sentido, el nombre propio de las últimas semanas en el Real Madrid ha sido Rodrygo.

La situación de Rodrygo en el Bernabéu no es fácil

El delantero brasileño no atraviesa su mejor momento. Su rendimiento durante la temporada pasada estuvo muy por debajo de lo esperado para un jugador de su calidad. Eso ha provocado que el Real Madrid lo haya colocado en la rampa de salida.

El club blanco cuenta con un ataque de ensueño, en el que figuran jugadores como Vinícius Júnior, Kylian Mbappé o Brahim Díaz. Con tantas alternativas, Florentino Pérez ha visto en Rodrygo una posible venta millonaria. Su salida mejoraría la economía de la entidad y abriría la puerta a nuevos fichajes estratégicos.

Xabi Alonso tampoco ayudó a reforzar su protagonismo. Durante el Mundial de Clubes apenas contó con el brasileño y su participación fue más bien testimonial. Ese detalle, sumado al interés de equipos como el Manchester City o el Tottenham, aumentó todavía más los rumores de una posible salida.

La decisión final

Todo parecía indicar que la etapa de Rodrygo en el Santiago Bernabéu estaba llegando a su fin. Su continuidad estaba en el aire y la presión del mercado apretaba cada vez más. Sin embargo, la realidad ha dado un giro inesperado en las últimas horas.

El propio jugador ha sido el encargado de confirmar cuál será su futuro inmediato. Rodrygo ha dejado claro que seguirá en el Real Madrid pase lo que pase en este último día de mercado. El atacante quiere luchar por un puesto y demostrar que todavía puede ser importante en el equipo.

Florentino Pérez tampoco dispone de margen para reaccionar. Con tan poco tiempo antes del cierre del mercado de fichajes sería imposible buscar un recambio de garantías. Esa circunstancia ha terminado por blindar la continuidad del brasileño en el conjunto blanco.

Rodrygo, además, no está entusiasmado con la idea de abandonar el Bernabéu. Siempre ha manifestado su ilusión por triunfar vestido de blanco y considera que aún le queda mucho por ofrecer. Ese compromiso ha sido fundamental para zanjar las dudas.

De este modo, pese al interés de la Premier League, el futuro de Rodrygo seguirá ligado al Real Madrid. El brasileño vestirá el número 11 una temporada más y tendrá que aprovechar cada oportunidad que le brinde Xabi Alonso. La afición espera que vuelva a brillar y que esta decisión marque el inicio de su resurgir en Chamartín.