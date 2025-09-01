El Barça empata y Hansi Flick señala al culpable de la debacle: 'Esto mata las...'

La temporada no ha arrancado de la mejor manera posible para el FC Barcelona, que anoche se dejó dos puntos en su visita a Vallecas. Los de Hansi Flick empataron ante el Rayo Vallecano en un partido áspero y lleno de interrupciones. Los catalanes nunca se sintieron cómodos y acabaron sufriendo más de lo esperado para rescatar un punto.

El Estadio de Vallecas volvió a ser un campo maldito para el Barça. El Rayo mostró intensidad desde el primer minuto y no permitió que los visitantes desplegaran su juego habitual. Joan García se convirtió en el héroe culé al sostener al equipo con varias paradas de mérito, mientras que Lamine Yamal lo intentó una y otra vez, aunque sin mucho éxito.

El guardameta fue la única nota realmente positiva de la noche. El resto de la plantilla mostró una versión gris, con errores en la salida de balón y muy poca claridad en ataque. Solo un penalti algo dudoso permitió a los de Flick marcar un gol que posteriormente se transformó en un punto.

Hansi Flick señala al culpable de la debacle

Tras el encuentro, Hansi Flick compareció en rueda de prensa con gesto serio. El técnico alemán reconoció el mal rendimiento y dejó claro que "trabajaremos en los errores". Además, añadió que "con buena actitud, lo haremos mejor", aseguró.

Sin embargo, pese a su mensaje de esperanza, el alemán no se mordió la lengua. Así, Flick también quiso señalar lo que, en su opinión, fue el mayor problema del equipo en Vallecas. Al ser preguntado por la situación de Fermín López y los rumores que lo colocan en el Chelsea, el técnico fue contundente.

"Lo más importante para mí es que cuando el mercado cierre todos estén comprometidos al cien por cien. Es importante que no haya egos, esto mata las posibilidades de éxito", afirmó Hansi Flick. Con esas palabras dejó claro que la inestabilidad del mercado puede afectar al rendimiento colectivo.

El futuro de Fermín López afecta al Barça

De esta manera, Hansi Flick insinuó que las especulaciones sobre Fermín López pueden estar afectando al vestuario. El centrocampista no se ha pronunciado sobre su futuro, pero los rumores crecen a pocas horas de cerrarse la ventana de fichajes. La incertidumbre no ayuda en un equipo que necesita estabilidad.

Sea como sea, parece evidente que el Barça deberá mejorar mucho si quiere pelear por todos los títulos esta temporada. El empate en Vallecas es un aviso de que los rivales no regalarán nada y que cada punto costará un mundo. Ahora, con el parón de selecciones, Flick tendrá tiempo para reorganizar las piezas.

Mientras tanto, la afición culé espera que la situación de Fermín se aclare cuanto antes. La continuidad y la implicación de todos los jugadores serán claves para que el proyecto de Flick tenga éxito. El mercado cierra en horas y el futuro del joven centrocampista sigue en el aire.