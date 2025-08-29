Un ex del Real Madrid se lanza directamente a por el mejor fichaje del Barça

La temporada mediocre que realizó el Real Madrid en el pasado curso se cobró la figura de su veterano entrenador Carlo Ancelotti. Después de varias temporadas llevando al equipo blanco a lo más alto, vio como Florentino Pérez daba por finalizada su etapa en el Madrid. Por primera vez en mucho tiempo, el equipo se quedó sin ganar ningún título y su participación en Europa fue muy discreta.

Florentino Pérez decidió aportar aire fresco al vestuario madridista fichando a un viejo conocido del club, el vasco Xabi Alonso. Dos temporadas en el club alemán del Leipzig, donde conquistó la primera Bundesliga para el club fueron suficientes para convertirse en el nuevo entrenador blanco. Se ponía, de esta manera, fin a la etapa Ancelotti, el entrenador italiano se despedía como técnico más laureado del club con 15 títulos ganados.

Carlo Ancelotti, se convertía, semanas después de su salida del Bernabéu, en nuevo entrenador de la selección brasileña. Ancelotti ha dado su primera convocatoria para disputar los partidos contra Chile y Bolivia del mes de septiembre. La pentacampeona del mundo ya está clasificada para el Mundial 2026 y la conovocatoria la lidera Raphinha, se quedan fuera de la misma los cuatro brasileños del Real Madrid.

La convocatoria de Ancelotti

La primera convocatoria del ex técnico del Real Madrid ha causado cierta controversia, ninguno de los jugadores del Real Madrid ha sido convocado. En consecuencia, Vinícius, Rodrygo Goes, Militao y Endrick se han quedado fuera de la lista. Por su parte, el delantero del Barça, Raphinha, sí que está en la lista de convocados hecha pública por Ancelotti.

Carlo Ancelotti ha declarado que su idea era ver nuevos jugadores que no conoce bien a nivel personal. La ausencia de Vinícius también responde al hecho que el delantero tiene que cumplir sanción por acumulación de amarillas y solo hubiera estado disponible contra Bolívia. Neymar, que no juega con Brasil desde octubre 2023 por diversas lesiones, también se ha quedado fuera de la lista.

La convocatoria que crea cierta polémica

Desde algunos medios, se ha insinuado un cierto trato de favor al Real Madrid por no convocar a ninguno de los brasileños del equipo. Por el contrario, sí que lo ha hecho con Raphinha, jugador destacado en el esquema de Hansi Flick. Algunos apuntan que la convocatoria demuestra una clara connivencia entre Ancelotti y su antiguo club dando descanso a los jugadores blancos.

La selección brasileña certificó su clasificación para el Mundial 2026 en el mes de junio tras su victoria contra Paraguay. En consecuencia, los encuentros contra Chile y Bolivía no tendrán más trascendencia más allá de dejar buena imagen y el honor de conseguir la victoria. Sin duda, el blaugrana Raphinha será uno de los jugadores que liderará, con su juego, a la selección carioca.