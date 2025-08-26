Sigue siendo un secreto a voces, pero lo cierto es que Dani Ceballos está a un solo paso de salir del Madrid en dirección al Olympique de Marsella. Dani Ceballos tenía también una propuesta del Real Betis, pero el centrocampista andaluz no tiene hueco en la escala salarial y, por ende, se irá a la Ligue 1 francesa. Con la salida de Dani Ceballos, Xabi Alonso considera que necesita otro centrocampista y el Madrid ha hecho los deberes: fichaje de última hora tras rechazar la oferta del PSG.

El Madrid ha confirmado la venta de Dani Ceballos, por lo que ahora tiene vía libre para empezar a negociar con un crack que gustaba mucho al PSG. Xabi Alonso daba casi por cerrado el mercado de fichajes, pero la salida de Dani Ceballos obliga, de forma indirecta, a acudir al mercado para incorporar a otro centrocampista creativo. Dicho y hecho: el Madrid se ha puesto manos a la obra y ya tiene casi cerrado el fichaje del que será el relevo de Dani Ceballos en el club blanco.

Dani Ceballos ya está preparado para salir del Madrid y su futuro proyecto será el Marsella, de la Primera División francesa, que le ha ganado la partida al Real Betis. El club bético quería fichar a Dani Ceballos, pero no cuenta con espacio salarial y su prioridad es Antony, que podría llegar tras cerrar etapa en el Manchester United inglés. El Madrid, por su parte, le ha ganado la partida a un PSG que también quería fichar en este tramo final del mercado de fichajes: adiós Dani Ceballos, hola nuevo centrocampista.

Oficial, del PSG al Madrid tras vender a Dani Ceballos, fichaje de última hora de Xabi Alonso

El Madrid daba el mercado de fichajes por finiquitado, pero lo cierto es que, con la posible salida de Dani Ceballos, Xabi Alonso trabaja para cerrar un fichaje de última hora. El Madrid ingresaría unos 18 millones de euros por Dani Ceballos, por lo que Xabi Alonso tendría margen para incorporar a un jugador y ya ha decidido: adiós al PSG. Según han informado varios medios y ha podido contrastar este digital, Xabi Alonso va con todo a por una estrella que quería el PSG: mucho mejor que Dani Ceballos, según especialistas.

El Madrid, por motivos de espacio en la plantilla, daba por cerrado el mercado de fichajes, pero en estas últimas horas todo se ha reactivado de forma inmediata. El detonante ha sido la cantidad de ofertas que el Madrid ha recibido por un Dani Ceballos que, por mucho que duela, generará muchos ingresos limpios para el club madridista. Ceballos, además, ha sido el primero que ha pedido salir, pues siente que "no disputa tantos minutos como merece", según ha podido saber 'e-Notícies'.

Tras la venta de Dani Ceballos, el Madrid se activará para 'repescar' a Nico Paz, jugador del Como con pasado en la entidad blanca. El Madrid tiene una opción de recompra de unos 8 millones de euros y, tras charlar con Xabi Alonso, tiene previsto activarla de inmediato. Paz regresará al Madrid tras rechazar al PSG de Luis Enrique, que ha preguntado por el jugador argentino del Como.