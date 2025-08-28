Jarro de agua fría para un suplente del Real Madrid: Xabi Alonso acepta su venta

Hasta hace poco, en el Real Madrid se transmitía que la plantilla estaba cerrada. Nadie esperaba más fichajes ni salidas de última hora.

Sin embargo, las últimas semanas han cambiado ese escenario por completo. En este sentido, el caso de Dani Ceballos ha abierto un debate interno en el club.

El sevillano ha dado pistas en redes sociales que no han pasado desapercibidas. Tras el duelo frente al Real Oviedo, publicó un “The last dance” que sonó a despedida.

Un mensaje breve, pero contundente, que ha generado incertidumbre entre los aficionados. De este modo, todo indica que puede haber jugado su último partido con la camiseta blanca.

Una operación con beneficios económicos

Dani Ceballos tiene contrato hasta 2027 y percibe 10 millones de euros brutos por temporada. De marcharse, el Real Madrid se ahorraría 20 millones de euros de salario y los 15 que podría ingresar de su traspaso. En total, la operación dejaría 35 millones en positivo para las arcas del club.

En este sentido, el Olympique de Marsella es, hoy por hoy, el destino más probable. Según Fabrizio Romano, hay un 60% de opciones de que vista de azul la próxima temporada.

En estos momentos, ambos clubes negocian las condiciones y se contempla incluso una cesión con compra obligatoria. Para ambos, el objetivo es encontrar un acuerdo justo antes del cierre de mercado.

Sueño verdiblanco complicado

El deseo de Dani Ceballos siempre ha sido regresar al Real Betis. El andaluz lo ha repetido en numerosas ocasiones, pero la realidad económica lo complica.

El Real Betis difícilmente podría asumir un traspaso cercano a los 15 millones de euros y, además, pagarle un salario competitivo. Todas las partes tendrían que realizar un esfuerzo extraordinario.

Con el Marsella, en cambio, el escenario es distinto. El club francés tiene capacidad para afrontar tanto la ficha como el traspaso.

Además, busca reforzar el mediocampo con un perfil como el de Dani Ceballos, capaz de aportar calidad en la circulación y llegada desde segunda línea.

El Real Madrid valora su salida

En el Real Madrid asumen que con Xabi Alonso no tendrá protagonismo. El técnico ya ha dejado claro que cuenta con otras piezas para la medular.

Con Toni Kroos retirado, Camavinga y Tchouaméni lideran el futuro, y jóvenes como Arda Güler o Franco Mastantuono también reclaman minutos.

Por ello, Dani Ceballos se quedaría relegado a los últimos instantes de los partidos, un papel que no satisface ni al jugador ni al club.

De este modo, su salida parece la mejor solución para ambas partes. La decisión final se tomará en las próximas dos semanas, pero cada vez está más cerca de poner rumbo a Francia.