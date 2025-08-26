Rodrygo habla con el Real Madrid tras el partido contra el Oviedo y aclara su futuro

El Real Madrid volvió a mostrar firmeza en este arranque liguero con una victoria contundente por 0-3 ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere.

El equipo de Xabi Alonso respondió a las exigencias del calendario con varias modificaciones en el once, destacando el regreso de Rodrygo a la titularidad.

El brasileño había quedado fuera en el estreno contra Osasuna, lo que había alimentado dudas sobre su rol en la plantilla.

Sin embargo, anoche fue protagonista y dejó claro que tiene la intención de recuperar protagonismo en esta nueva etapa.

La apuesta de Xabi Alonso por Rodrygo

El técnico tolosarra defendió su decisión de rotar y explicó que cada partido exige diferentes perfiles.

Para Xabi Alonso, lo más importante es que toda la plantilla se sienta útil y Rodrygo Goes respondió con un rendimiento positivo en los sesenta minutos que disputó.

En la primera parte se entendió bien con Carreras y Güler, generó situaciones de desborde y probó suerte con algún disparo, aunque sin fortuna.

El Oviedo defendió muy atrás, lo que complicó los espacios, pero el paulista cumplió y recibió el reconocimiento de su entrenador.

“Rodrygo es uno más, ha hecho un buen partido y le necesitamos a lo largo del año”, señaló Xabi Alonso, que sigue apostando por la competencia interna como motor de crecimiento.

Florentino Pérez baja al vestuario

Tras el encuentro, la figura de Rodrygo volvió a estar en el centro de la atención, aunque esta vez por un gesto fuera del césped.

Florentino Pérez bajó al vestuario para felicitar a los jugadores por el triunfo y se detuvo especialmente con el delantero.

Según se ha conocido, el brasileño transmitió al presidente su felicidad por seguir en el club y dejó una frase que resonó fuerte: “Me voy a quedar aquí, durante muchos años”.

Un mensaje directo en medio de los rumores que le situaban en la rampa de salida. En Chamartín interpretan esas palabras como una declaración de intenciones que refuerza la estabilidad del vestuario.

Aunque el mercado sigue abierto hasta el 1 de septiembre, la voluntad del jugador parece clara y se alinea con el deseo de la directiva.

Un paso clave en el futuro inmediato

Rodrygo sabe que esta temporada será decisiva para su carrera. Con Mbappé y Vinícius como grandes referentes en ataque, el brasileño necesita aprovechar cada oportunidad para demostrar que su talento sigue siendo diferencial.

El compromiso expresado ante Florentino Pérez supone un paso clave en su relación con el club.

La afición espera que su continuidad se traduzca en rendimiento dentro del campo, en un año en el que el Real Madrid no puede permitirse dudas ni distracciones.