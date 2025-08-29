Un ex del Barça sigue reclamando su fichaje: Haría todo lo posible por volver

En Can Barça se está viviendo de forma muy intensa los últimos días del mercado de fichajes estival con varias situaciones por resolver. La plantilla parece cerrada a la espera de poder acelerar la operación salida que permita inscribir a los tres jugadores que todavía están pendientes. El portero polaco Szczesny, el lateral Gerard Martín y el sueco Roony esperan noticias para resolver su situación.

Por otra parte, el caso Dani Olmo ha vuelto a escena, el club espera de forma ansiosa la resolución de la Audiencia Nacional. El organismo judicial de alta instancia tiene que pronunciarse en breve al recurso que la Liga interpuso en su momento a la decisión del CSD. Dicha decisión permitía la inscripción de Dani Olmo hasta el final de la pasada temporada.

Ante los citados problemas, el Barça da por cerrada la plantilla aunque algunos ex- jugadores se dejan querer. Tal es el caso del internacional portugués Joao Cancelo actualmente jugando en la liga saudí con el equipo del Al-Hilal. Después de una temporada en el futbol saudí en la que ha tenido un gran impacto, el portugués sigue teniendo muy presente al Barça.

Joao Cancelo tiene siempre presente al Barça

El lateral diestro portugués, Joao Cancelo, llegó a la disciplina blaugrana en el verano de 2023 cedido por el City de Guardiola. Tras una temporada irregular donde alternó grandes actuaciones con otras más discretas, el Barça no le pudo incorporar de forma definitiva. Los problemas de fair play financiero abortaron toda posibilidad y el portugués regresó al City.

El equipo inglés decidió traspasar al defensa al conjunto saudí del Al Hilal a cambio de 25 millones de euros. A sus 31 años y en su primera temporada en Arabia Saudí, Cancelo ha realizado una buena campaña marcando dos goles y repartiendo 11 asistencias. El lateral diestro sigue muy de cerca la actualidad culé y así lo ha manifestado en redes sociales.

Su deseo de regresar

Joao Cancelo ha expresado en varias ocasiones su deseo de regresar a la disciplina blaugrana aunque es consciente de la dificultad. Hansi Flick tiene bien cubierta la posición con el francés Jules Koundé, toda una garantía en defensa. Eric García, le cubre las espaldas y es todo un comodín para Flick cubriendo con garantías cualquier eventualidad.

El Barça no piensa en realizar nuevas incorporaciones y está centrado ahora mismo en solucionar sus problemas con las inscripciones que faltan. El Barça dejó una huella significativa en la vida de Joao Cancelo en la temporada que vistió la camiseta culé. Así lo demuestra el portugués que ha llegado en varias ocasiones a las instalaciones saudíes con la camiseta blaugrana y así lo ha mostrado en redes sociales.