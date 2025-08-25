El mejor fichaje de Joan Laporta deja claro cuál es su objetivo: 'Quiero ganar...'

El presidente del Barça ha hecho un gran esfuerzo en las últimas temporadas para devolver al club a lo más alto de la élite futbolística. A pesar de los innumerables y graves problemas encontrados por gestiones anteriores, el presidente ha vuelto la sonrisa a la afición culé. De la mano de Hansi Flick en el banquillo, el Barça ha vuelto a ganar títulos con un juego eléctrico y vibrante.

Flick ha confiado en el talento de La Masía y los jóvenes han respondido a la perfección unido a un gran rendimiento de los veteranos. Joan Laporta, y Deco en la dirección deportiva, han intentado satisfacer las demandas de Hansi Flick para esta temporada. Se han reforzado demarcaciones claves solicitadas por el técnico germano con la intención de hacer más competitivo al equipo.

Las renovaciones también han tenido un papel clave, el Barça se ha asegurado la continuidad de sus mejores futbolistas. El último en hacerlo ha sido el francés Jules Koundé, pieza clave la temporada pasada en la solidez defensiva. Asentado definitivamente en el lateral diestro, Koundé ha renovado con la entidad blaugrana hasta 2030.

Jules Kounde: objetivo Champions

Después de su reciente renovación , Koundé fue muy claro al afirmar que el gran objetivo del equipo tiene que ser la Champions. El lateral galo siempre ha afirmado su total compromiso con el club y su deseo era seguir ligado al Barça durante varias temporadas más. Koundé considera que la Champions tiene que ser el claro objetivo de la temporada aunque no ganarla no sería sinónimo de fracaso.

Con estas palabras, Koundé quiere sacar presión al equipo aunque señala claramente cuál tiene que ser el objetivo deportivo. La pasada temporada el Barça se quedó a las puertas de la gran final tras la polémica eliminación contra el Inter de Milán. Una eliminación que dio mucho que hablar, especialmente en el partido de vuelta en San Siro, donde algunas jugadas polémicas marcaron el devenir final de la eliminatoria.

Su renovación hasta 2030

Koundé ha afirmado en diversas ocasiones que se siente feliz y cómodo en el equipo y en la ciudad así que la decisión de seguir ha sido fácil para ambas partes. Koundé ha indicado: ' Estoy contento, la verdad, de renovar mi contrato, es algo que ha sido bastante sencillo'. 'Estoy muy a gusto aquí, en la ciudad y en el equipo así que ha sido sencillo' reveló el francés.

El jugador galo que llegó al Barça para jugar como central se siente cada vez más cómodo en la demarcación de lateral diestro. Se siente feliz en la posición pero siempre ha afirmado que jugará donde se lo pida el entrenador. Sabe que como defensa su primer trabajo es aportar solidez defensiva pero le gusta atacar y disfruta haciéndolo, en la misma banda que Lamine Yamal al que considera un verdadero genio del futbol.