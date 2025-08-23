El nuevo fichaje del Real Madrid se lo deja claro a Xabi Alonso: 'Rodrygo no es...'

El debut de Franco Mastantuono ha supuesto un auténtico soplo de aire fresco para el Real Madrid. El argentino, con apenas 18 años, mostró personalidad y talento en el Santiago Bernabéu, convenciendo a Xabi Alonso de que tiene hueco en su esquema.

Su irrupción llega en un momento clave, justo cuando la figura de Rodrygo Goes empieza a perder peso en la rotación.

El brasileño no termina de encajar en los planes del técnico. En el último encuentro, calentó durante varios minutos, pero finalmente no pisó el césped.

Aunque su reacción fue prudente y no lanzó reproches, la imagen de un Rodrygo apagado camino del parking del estadio refleja un cambio silencioso pero profundo en el vestuario blanco.

Un competidor que gana terreno

Mastantuono no solo cumplió, sino que dejó claro que está preparado para asumir responsabilidades desde el primer día. Su desparpajo, su lectura del juego y su capacidad para asociarse con Vinícius Júnior y Kylian Mbappé hacen que el aficionado empiece a verle como una alternativa real.

El mensaje para Xabi Alonso es evidente: con el argentino en forma, Rodrygo empieza a ser prescindible.

El brasileño, que en 2024 declaró que su gran objetivo era ser importante, se encuentra ahora en un escenario opuesto. La competencia le resta minutos y el protagonismo que tanto ansiaba se diluye.

La diferencia es que Mastantuono ha irrumpido con una energía que ilusiona al madridismo y genera un contraste con la situación actual del '11'.

Rodrygo, ante una encrucijada

La paciencia de su entorno empieza a agotarse. Si Rodrygo vuelve a quedarse fuera en Oviedo, interpretarán la decisión como un mensaje definitivo: el club ya no cuenta con él.

Eso podría llevar a presionar para un traspaso, aunque nunca por debajo de los 80 millones de euros, cifra que en el Madrid consideran insuficiente.

El problema es que, mientras tanto, su rol se desvanece sin excusas físicas ni psicológicas. Está sano, pero no es la primera opción de Xabi Alonso.

El propio jugador sabe que sus mejores años en Chamartín han estado ligados a noches clave en Champions, pero hoy esa memoria parece insuficiente para sostenerle en la élite blanca.

La ilusión está en otra parte

El contraste es claro: mientras Rodrygo pierde brillo, Mastantuono gana seguidores. En la grada ya se percibe que el argentino despierta más entusiasmo que el brasileño.

Su estilo fresco y su capacidad de decidir en los metros finales le colocan como una pieza a desarrollar, aunque eso signifique relegar a un veterano del vestuario.

Xabi Alonso observa la evolución con frialdad. Para él, lo importante es quién rinde en el campo. Y, por ahora, Mastantuono ha dejado claro que Rodrygo ya no es imprescindible.

La nueva joya blanca apunta alto y, en el proceso, deja en evidencia a quien soñaba con ser estrella.