Dudas en el Real Madrid por ocultar información: ¿Un fichaje cerrado y no lo saben?

En las últimas semanas, la situación de Rodrygo dentro del Real Madrid se ha convertido en un foco de incertidumbre. El ariete brasileño ha pasado de ser clave en el ataque a quedar relegado a un segundo plano.

El debut del Real Madrid en Liga frente a CA Osasuna fue el reflejo más claro. En él, Rodrygo se quedó en el banquillo sin tener un solo minuto, un aviso directo de que su papel ha perdido protagonismo.

Xabi Alonso ha demostrado que no se guía por nombres ni trayectorias pasadas. Su apuesta está siendo clara por jugadores como Arda Güler y Dean Huijsen, que han dado un paso al frente con rendimiento inmediato.

En contraste, Rodrygo parece cada vez más desconectado del proyecto y su falta de minutos alimenta las especulaciones sobre un posible adiós.

La sospecha de un acuerdo oculto

Dentro del vestuario y en la directiva, hay voces que sugieren que Rodrygo podría tener ya un pacto cerrado con otro club.

El problema radica en que Florentino Pérez exige una cifra cercana a los 90 millones de euros para dejarlo marchar, convencido de que su valor de mercado sigue siendo de estrella.

Sin embargo, esa cantidad ha echado atrás a varios equipos, especialmente en la Premier League.

Los clubes interesados entienden que el Real Madrid necesita resolver la situación y prefieren esperar a que el precio se reduzca.

Mientras tanto, Rodrygo Goes se encuentra atrapado en un limbo que ni le da minutos ni le abre aún una salida clara.

Sin sitio en los planes de Xabi Alonso

Lo más revelador es que Alonso no lo ve como pieza prioritaria para su ataque. El técnico vasco apuesta por perfiles más comprometidos en lo físico y en lo táctico, algo que no ha encontrado en el brasileño en este inicio de temporada.

La consecuencia es que Rodrygo ha dejado de ser una alternativa real incluso para cambiar partidos desde el banquillo.

El contraste con Arda Güler o Dean Huijsen es evidente: mientras los jóvenes emergen con fuerza y asumen responsabilidades, Rodrygo pierde terreno.

La percepción general es que su nivel ha bajado y que su compromiso ya no es el mismo. Ello alimenta todavía más las dudas sobre si está con la cabeza en Madrid.

Un futuro en el aire

El tiempo corre y el mercado de fichajes avanza hacia su recta final. El brasileño necesita minutos, confianza y un espacio en el equipo, pero nada de eso parece garantizado en el Bernabéu.

Si no hay un giro de guion, acabará quedándose en un rol secundario, lejos de las expectativas que generó en el pasado.

El desenlace de esta historia podría llegar pronto, pero lo que es evidente es que Rodrygo está cada vez más acorralado en el Real Madrid. Queda claro que su futuro inmediato no depende en exclusiva de él.