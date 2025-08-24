La bronca de Xabi Alonso a Vinícius Júnior por su actitud: 'No puede ser...'

Xabi Alonso ha aterrizado en el Real Madrid con la firme intención de imponer disciplina en todos los aspectos del juego. El técnico ha dejado claro que no tolerará excepciones, ni siquiera con las grandes estrellas del vestuario.

Por eso, tras el estreno liguero contra CA Osasuna, se dirigió directamente a Vinícius Júnior para lanzarle un mensaje contundente: no puede ser que participe solo en ataque.

El brasileño, acostumbrado a brillar con balón y a dejarse llevar en las tareas defensivas, desobedeció varias de las consignas de su entrenador.

El resultado fue un partido gris, en el que Vinícius Júnior apenas aportó en la presión y en el que su incidencia ofensiva tampoco estuvo a la altura de lo esperado.

Eso desencadenó una bronca en el vestuario que confirma que la relación entre ambos no será sencilla.

Una actuación muy por debajo de lo esperado

Los números de Vinícius ante Osasuna reflejan su desconexión. En 78 minutos sobre el césped solo intentó cuatro regates y apenas uno le salió bien.

En ataque, lejos de generar peligro, se limitó a un disparo que ni siquiera fue a portería. Su rendimiento estuvo muy por debajo del nivel que mostró en temporadas anteriores y que lo situó entre los mejores del mundo.

Lo que más molestó a Alonso fue su actitud defensiva. El técnico lleva semanas insistiendo en que todos deben presionar y trabajar sin balón, pero Vinícius prefirió guardar fuerzas para el ataque.

Esa falta de compromiso encendió la paciencia del vasco, que no dudó en recriminarle públicamente su falta de esfuerzo en la recuperación.

Un rifirrafe que ya viene de atrás

No es la primera vez que Vinícius choca con Xabi Alonso. En el único partido de pretemporada ya se escucharon gritos desde la banda exigiéndole más intensidad en la presión.

Ahora, en pleno inicio liguero, la tensión ha subido un escalón con una bronca en el vestuario que podría tener consecuencias inmediatas.

El técnico vasco se ha mostrado inflexible con la plantilla desde su llegada. Aseguró que no permitirá desobediencias ni relajaciones y Vinícius Júnior, pese a su estatus, no será una excepción.

El extremo brasileño se expone a perder minutos si no ajusta su comportamiento a lo que pide el entrenador.

El futuro de Vinícius Júnior en el aire

Xabi Alonso no dudará en sentar a Vinícius Júnior si persiste en esa actitud. En sus planes, nadie es intocable y prefiere jugadores comprometidos antes que estrellas que aporten solo a ratos.

Por tanto, el brasileño tendrá que decidir si acepta el nuevo rol de sacrificio o se arriesga a quedar señalado.

El Santiago Bernabéu espera la mejor versión de su estrella, pero sabe que el tiempo apremia. Si Vinícius no reacciona, Xabi Alonso ya tiene la decisión tomada: primará la disciplina sobre el nombre.

El pulso entre ambos apenas empieza y marcará buena parte de la temporada madridista.