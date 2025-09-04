Pau Cubarsí se despide, Ronald Araújo ha ganado: adiós Barça, se va al máximo rival

La inesperada salida de Iñigo Martínez ha provocado un clima de tensión e incertidumbre en el vestuario del Barça. Ni Flick ni Deco ni Laporta esperaban que el veterano defensor aceptara una oferta millonaria del Al-Nassr. Y es que su precipitada marcha dejó al equipo sin margen de reacción en plena recta final del mercado de fichajes.

Ante ese vacío, Hansi Flick se vio obligado a modificar sus planes en la línea defensiva. La solución inmediata ha sido dar entrada a Ronald Araújo en el once inicial para acompañar a Pau Cubarsí. Sin embargo, viendo los primeros partidos de la temporada, esta decisión parece no ser la más acertada.

El intento a última hora del Barça no funcionó

Tras la salida de Iñigo, el Barça trató de moverse con rapidez en busca de un central de primer nivel. Deco puso sobre la mesa nombres de gran peso como Bastoni o Marc Guéhi. El problema fue que ambos resultaban operaciones demasiado costosas para las debilitadas arcas del club.

Ante la falta de alternativas, la cúpula culé también se lanzó a explorar la vía de Ibrahima Konaté. El central del Liverpool termina contrato en 2026 y se pensó que el club inglés podría aceptar su salida por una cifra simbólica. Sin embargo, la realidad es que el defensor francés ya tiene su futuro encaminado: jugará en el Real Madrid.

A pesar del interés del Barça, Konaté rechazó de inmediato cualquier propuesta procedente del Camp Nou. Con este movimiento, los blancos se aseguran un refuerzo estratégico para su defensa, además de debilitar a su máximo rival.

Ibrahima Konaté le hace un favor a Ronald Araújo

La noticia cayó como un jarro de agua fría en la directiva culé. Flick ya ha asumido que deberá seguir confiando en Ronald Araújocomo pareja de Pau Cubarsí. De momento no hay margen económico ni tiempo para revertir esta situación.

Con este escenario, Ronald Araújo se convierte en pieza imprescindible en la defensa del Barça. Su experiencia y liderazgo serán fundamentales para guiar a un Pau Cubarsí que, pese a su juventud, ha demostrado carácter y personalidad. La dupla mezcla veteranía con proyección, pero también genera dudas frente a rivales de entidad.

Los próximos partidos servirán para medir la solidez del nuevo eje defensivo. Si la pareja no rinde, Flick podría verse obligado a pedir un refuerzo urgente en el mercado de invierno. De momento, el técnico confía en que la competitividad de Ronald Araújo y el talento de Pau Cubarsí equilibren la balanza.