La mansión de Nico Williams en Marbella esconde una habitación que te dejará helado

La nueva vivienda de Nico Williams en Marbella ha despertado un enorme interés por un detalle que no ha pasado desapercibido. El joven jugador del Athletic Club y de la selección española se ha hecho con una mansión en la Costa del Sol que guarda un secreto muy particular. No se trata solo de una inversión inmobiliaria, sino de un espacio con un rincón inesperado que ha sorprendido incluso a los habituados al lujo.

El joven extremo de 22 años, ya consolidado como una de las promesas más sólidas del fútbol europeo, ha decidido dar un paso más en su vida personal. Tras varios veranos en la Costa del Sol junto a su hermano Iñaki, Nico ha decidido fijar su base en Marbella con una villa lujosa. De acuerdo con lo publicado por La Razón, la casa pertenece a uno de los complejos más exclusivos de la conocida Milla de Oro.

El complejo residencial donde se encuentra su mansión no es uno cualquiera. Entre los servicios comunes, destaca una piscina cubierta de 25 metros, diseñada para ofrecer un entorno de entrenamiento y relax al alcance de muy pocos. Esta instalación, que se suma a un spa y gimnasio, ha sido descrita como una de las joyas del enclave, convirtiéndose en ese rincón que te deja helado.

Diseño italiano y ubicación privilegiada: así es la nueva casa de Nico Williams

La propiedad, valorada en varios millones de euros, forma parte del proyecto Marbella by Fendi, una colaboración pionera entre la promotora Sierra Blanca y la prestigiosa firma italiana de diseño. El interiorismo y las zonas comunes llevan la firma de Fendi Casa, lo que otorga a cada detalle un carácter exclusivo. Así, Williams no solo ha comprado una vivienda, sino también un estilo de vida marcado por la sofisticación y el confort.

El emplazamiento elegido por Nico Williams tampoco es casualidad. La Milla de Oro marbellí es un bulevar de ocho kilómetros rodeado de palmeras y vegetación tropical, que conecta el casco histórico con Puerto Banús. Se trata de un enclave en el que conviven discreción y ostentación, ideal para deportistas de élite, empresarios internacionales y celebridades.

Nico Williams combina privacidad, confort y estilo de vida mediterráneo

Además de las instalaciones privadas, la urbanización ofrece comodidades a la altura de un resort de cinco estrellas. Cuenta con un club social, un gastrobar de alta cocina, espacios de coworking e incluso un área infantil para las familias. La seguridad está garantizada gracias a la vigilancia 24 horas y a un servicio de conserjería permanente.

Situada a menos de un kilómetro de la playa y muy próxima a campos de golf y restaurantes de renombre, la mansión de Nico Williams encarna la vida de lujo mediterránea. Para el jugador, esta compra supone no solo un retiro de descanso entre competiciones, sino también una apuesta por establecer raíces en una de las zonas más codiciadas de Europa. Todo ello confirma que su éxito dentro del campo ya se refleja también en el terreno personal.