Andriy Lunin confirma los rumores sobre su salida del Real Madrid: 'La oferta...'

El Real Madrid cuenta en la actualidad con dos de los mejores porteros del mundo. Thibaut Courtois y Andriy Lunin han demostrado con grandes actuaciones que ambos están preparados para defender la portería del Bernabéu sin problemas. Sin embargo, la jerarquía está clara y el belga será intocable hasta el día que decida colgar los guantes.

Ante ese escenario, el ucraniano no descarta buscar soluciones alternativas para mantener su progresión. La realidad es que Andriy Lunin ha mostrado paciencia durante varios años, pero su papel sigue siendo el mismo temporada tras temporada. El eterno suplente de Courtois sabe que el tiempo pasa y que las oportunidades se reducen.

Interés constante en el mercado por Andriy Lunin

En los últimos tiempos, muchos equipos han llamado a la puerta del Real Madrid preguntando por Andriy Lunin. Clubes como Manchester United, Bayern de Múnich o Chelsea han mostrado interés en hacerse con sus servicios. Pese a todo, el portero siempre ha rechazado esas opciones porque su sueño sigue siendo triunfar en el Santiago Bernabéu.

El ucraniano ha repetido en más de una ocasión que no piensa en un traspaso definitivo. Sabe que competir con Courtois es difícil, pero quiere esperar su momento. Esa determinación ha frenado cualquier movimiento, pero hubo una llamada que estuvo a punto de hacerle cambiar de opinión.

La oferta del Girona que pudo cambiarlo todo

Pese a que las intenciones de Andriy Lunin están claras, el pasado lunes por la tarde, el Girona contactó directamente con el Real Madrid para preguntar por su posible cesión. La propuesta hizo dudar al portero, que valoró la opción durante un buen rato. Una cesión le habría permitido mantener actividad y ritmo competitivo en la élite, y todo ello sin dejar de pertenecer al club blanco.

Sin embargo, marcharse traspasado nunca estuvo en sus planes. La cesión sí parecía una alternativa atractiva para no pasar otra temporada en el banquillo. Aun así, el Real Madrid rechazó esa posibilidad ante la imposibilidad de encontrar un sustituto en tan poco tiempo.

Finalmente, el Girona se decantó por fichar a Livakovic para reforzar su portería. Eso significa que Andriy Lunin seguirá siendo, una temporada más, el suplente de Courtois. El Real Madrid considera que su continuidad es clave para garantizar seguridad en caso de imprevistos.

Aunque no se concretó su salida, el movimiento deja claro que los rumores estaban justificados. Andriy Lunin sabe que deberá esperar otra oportunidad, confiando en que la competencia acabe premiando su esfuerzo. De momento, el club sigue apostando por él como segundo portero de garantías.