El Barça explica a su afición la incomprensible salida de Frido: 'Sentimos que...'

El Barça Femenino atraviesa un momento de cambios importantes. La temporada pasada cerró con varios éxitos deportivos, pero ahora el club afronta una etapa de reorganización. En cuanto a fichajes, el equipo apenas ha incorporado a una jugadora: Laia Aleixandri, procedente de otro club español, como refuerzo defensivo.

Sin embargo, las salidas han sido numerosas y han dejado un vacío importante en la plantilla. Nombres como Jana Fernández, Bruna Vilamala e Ingrid Engen han abandonado el club. Pero la salida que más ha sorprendido a la afición es la de Fridolina Rolfö, una de las jugadoras más queridas y destacadas del equipo.

La sorpresa de la afición

Los seguidores del Barça Femenino han mostrado su desconcierto en redes sociales y foros. Muchos se preguntaban por qué una jugadora con tanto talento y entrega dejaba el club. Fridolina Rolfö había sido clave en momentos decisivos, y su compromiso dentro y fuera del campo siempre fue evidente.

El cariño de la afición hacia Frido es enorme. Por eso, su salida generó no solo tristeza, sino también confusión. La pregunta que muchos se hacían era sencilla: ¿por qué un club que aspira a seguir ganando decide prescindir de una jugadora de primer nivel?

La explicación del club

Marc Vivés, director deportivo del Barça Femenino, habló en exclusiva con Mundo Deportivo para intentar aclarar la decisión. Sus palabras fueron claras, aunque no por ello dejaron de ser polémicas:

"Máximo respeto por Rolfö. Lo que ha dado a este club ha sido extraordinario. Pero llegó un momento en que sentimos que su rendimiento no estaba en su punto más alto, y decidimos separarnos, equilibrando los costos salariales con los factores deportivos."

Vivés reconoce el valor y legado de Fridolina, pero asegura que la decisión se tomó tras evaluar factores deportivos y económicos. Según el director deportivo, el objetivo es mantener un equilibrio que permita al equipo seguir compitiendo al más alto nivel sin comprometer su sostenibilidad financiera.

Mirando hacia el futuro

El Barça Femenino ya prepara su próxima temporada. A pesar de las numerosas bajas, el club confía en consolidar un equipo competitivo. La incorporación de Laia Aleixandri es una señal de que se busca reforzar posiciones clave, aunque el desafío será reconstruir la química del vestuario tras la salida de jugadoras importantes.

La afición, aunque dolida, sigue apoyando al equipo. Muchos esperan que esta etapa de transición permita al Barça Femenino mantener su estatus de referente en el fútbol femenino. La salida de Frido, aunque difícil de digerir, se ve ahora como parte de un plan más amplio para asegurar un futuro sólido y competitivo.