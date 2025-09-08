Tras meses de incertidumbre, Thiago Alcántara, quien fuera futbolista de Barça y Liverpool, entre otros, volverá al Barça para incorporarse al 'staff' técnico de Hansi Flick, primer entrenador del equipo masculino. Thiago Alcántara llevaba meses queriendo volver al Barça y Flick quería contar con su experiencia y buen trato con los jóvenes, pero el Barça todavía no lo veía del todo claro. Ahora las cosas han cambiado de forma radical: Thiago Alcántara vuelve al Barça y lo hace de la mano de un fichaje que ya tiene totalmente pactado para el próximo invierno.

Thiago Alcántara ya estuvo en el Barça durante la primera pretemporada de Hansi Flick y, un año después, el entrenador alemán y el exfutbolista español se volverán a reencontrar en Barcelona. Thiago Alcántara se añadirá al cuerpo técnico de Flick y, según ha podido saber 'e-Notícies', lo hará como integrante de la parte de metodología: será la mano derecha de Flick. Eso sí, cabe destacar que Thiago Alcántara no pasará por delante de Marcus Sorg, actual segundo entrenador de Hansi Flick en el Barça.

Thiago Alcántara no llegará solo al Barça: el nuevo miembro del 'staff' llega a la Ciudad Condal con un fichaje ya cerrado y pactado. Como es evidente, Thiago Alcántara sabe que el mercado de fichajes ya ha cerrado, pero tiene el trabajo avanzado para que el club pueda cerrar dicho fichaje durante el mercado invernal. De ser una perla valorada en 45 millones a llegar gratis al Barça: el club culer cierra un nuevo fichaje gracias a Thiago Alcántara, que ya está trabajando con el grupo.

Oficial, Thiago Alcántara vuelve y cierra un fichaje TOP para el Barça: de 45M a 0€

Thiago Alcántara sueña con el hecho de poder ser primer DT algún día y sabe que aprender de Flick es una de las mejores formas de poder conseguirlo. Además, Thiago Alcántara quiere regresar al Barça por la puerta grande: ha convencido a una estrella que ha perdido mucho valor de mercado, el nuevo fichaje del Barça es oficial. Thiago Alcántara quiere ayudar a Flick y sabe que la mejor manera de hacerlo es fichando a una de las mayores promesas de la Premier League: llegará en invierno, costaba 45M€.

El mercado de fichajes está cerrado, pero el Barça trabaja para hacer oficial la llegada de un talento que llegará de la mano de Thiago Alcántara, nuevo miembro del 'staff' culer. El Barça ya confirma que el exfutbolista Thiago Alcántara regresará al club y que lo hará con un fichaje de alto voltaje llegado desde la Premier League inglesa. Thiago Alcántara se retiró el pasado verano e, inmediatamente después, pasó a formar parte del staff técnico de Hansi Flick, míster con el que mantiene una excelente relación.

Thiago Alcántara ya trabaja para el Barça: llega con un fichaje muy TOP

Thiago Alcántara jugó un papel troncal en el Barça durante la pasada pretemporada: ayudó a Flick a integrarse y fue un gran mentor para muchos de los jóvenes de la Masia. Ahora el Barça quiere recuperar y volver a fichar a Thiago Alcántara y el exfutbolista español ya ha confirmado que se unirá a la entidad catalana en los próximos días. De hecho, este lunes se ha sabido que Alcántara ha comido con el resto de miembros del cuerpo técnico: según ha avanzado el 'AS', se ha celebrado su comida de bienvenida.

Thiago Alcántara llega al Barça para hacer más grupo y ayudar técnicamente a los jóvenes, pero lo cierto es que también llega con un gran fichaje ya confirmado y listo. Hablamos del fichaje del centrocampista defensivo del Liverpool Stefan Bajcetic, que ya sonó para llegar cedido durante el pasado mercado de fichajes de verano.

Alcántara tiene una gran relación con el español y, al parecer, llegaría cedido por el club inglés durante el mercado de fichajes de invierno. El Barça no pagaría nada a corto plazo, pero fijaría una cláusula de compra opcional a finales de curso: el fichaje se habría cerrado gracias a la intermediación de Thiago Alcántara.