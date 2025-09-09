Joan Laporta, señalado por el presidente del Bayern Múnich: 'Es lo que pasa cuando...'

En los últimos años, Joan Laporta ha tenido que hacer frente a una situación muy complicada a todos los niveles. La gestión realizada en épocas de Rosell y Bartomeu dejaron al club al borde de la quiebra. Sin embargo, desde que Laporta tomó los mandos de la presidencia, el Barça ha comenzado a reconducir la situación.

En el aspecto deportivo, el FC Barcelona ha vuelto al camino de las victorias de la mano de Hansi Flick. El técnico alemán, en su primera temporada, ha realizado un extraordinario trabajo que le ha valido para alzarse con el triplete nacional. Ahora, el gran objetivo para el presente curso será la Champions.

Mientras, a nivel económico, el Barça ha tenido que tirar del talento de La Masía ante la imposibilidad de lograr grandes fichajes. La situación financiera no da para más y Joan Laporta tiene que ir con pies de plomo para no ver comprometidas ciertas operaciones. Está claro que el estado actual del conjunto catalán no es el adecuado, y precisamente de ello se ha aprovechado Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern Múnich.

El presidente de honor del Bayern Múnich ataca a Joan Laporta

En su última aparición en el programa 'Doppelpass' de la cadena alemana Sport 1, el presidente honorífico del Bayern Múnich hizo mención a la gestión económica de los grandes clubes europeos. Uli Hoeness fue claro al afirmar que el Barça es un ejemplo de lo que no se debe hacer en el fútbol a nivel financiero. Con su particular estilo, directo y sincero, lanzó un dardo a Joan Laporta.

Uli Hoeness indicó que la diferencia del Bayern Múnich con el Barça es abismal, ya que la entidad catalana ha acumulado una deuda superior a los mil millones de euros. Según el presidente alemán, esta situación sería impensable en el club bávaro, ya que de producirse lo pondría al borde del colapso. Para Hoeness, la prudencia económica es clave y es tan importante como la calidad en el terreno de juego.

El equilibrio es la clave

Uli Hoeness también criticó el funcionamiento del mercado futbolístico a nivel general, donde la entrada de capital extranjero y la intervención de multimillonarios hacen cambiar radicalmente el panorama de los clubes. El dirigente germano indicó que la gestión responsable y la planificación a largo plazo son esenciales. En un entorno tan volátil y cambiante, el equilibrio es fundamental para sobrevivir sin problemas.

Sea como sea, lo cierto es que Hoeness defendió la gestión del Bayern Múnich en este mercado de fichajes señalando al Barça. Según el veterano dirigente, "después de Luis Díaz decidimos no comprar a nadie más. De lo contrario acabaríamos como el Barça, con una deuda de 1.300M€ y ya no puedes hacer nada".

Con sus declaraciones, Uli Hoeness no solo envió un claro mensaje a Joan Laporta, sino que defendió sin tapujos la prudencia económica de los alemanes.