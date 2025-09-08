El Barça hace oficial lo de Robert Lewandowski: nadie lo esperaba, hay sorpresa

Robert Lewandowski fue una de las piezas clave en los éxitos del FC Barcelona la pasada temporada. El delantero polaco cerró el curso con 42 goles en 52 partidos, confirmando que era el mejor '9' posible para el conjunto catalán. Su rendimiento y su estado físico parecían incuestionables, aunque dentro de la directiva no todos piensan lo mismo.

Los rumores sobre su futuro comenzaron a sonar hace ya algunas semanas. Todo empezó con la filtración de una supuesta oferta de 100 millones de euros procedente de Arabia Saudí. Lewandowski decidió rechazarla porque su intención era seguir defendiendo la camiseta del Barça, pero desde entonces todo ha cambiado.

El nuevo rol de Robert Lewandowski

El polaco siempre ha sido un futbolista ambicioso. Nunca se conforma y busca constantemente nuevos retos que lo mantengan motivado al máximo nivel. Precisamente por eso sorprendieron tanto sus declaraciones recientes.

"Este año estoy abordando mi situación de manera diferente: no estoy tan enfocado en la cantidad de minutos que juego. Esta temporada analizaremos constantemente cómo me estoy sintiendo", explicó Robert Lewandowski en una entrevista. En sus palabras se puede ver que su rol en el Barça ya no será tan importante como lo era antes, pero lo asume.

De hecho, siguiendo las informaciones publicadas en el entorno culé, la realidad es que Robert Lewandowski afronta su última temporada con la camiseta del Barça. Su contrato finaliza en junio de 2026 y el plan es que se marche gratis. Ni Deco ni Laporta ni Flick apuestan por su continuidad un año más.

Robert Lewandowski ya tiene sustituto

La directiva, encabezada por Deco, ya trabaja en un plan de futuro. El director deportivo no quiere esperar más y busca un relevo de garantías para la próxima temporada sin Robert Lewandowski. Todo apunta a que el elegido es Julián Álvarez, actual jugador del Atlético de Madrid.

El argentino reúne las condiciones ideales para ocupar el puesto de Robert Lewandowski. Es joven, tiene movilidad, gol y está acostumbrado a competir al máximo nivel. Sin duda, la llegada de Julián Álvarez supondría un nuevo aire para la delantera culé.

En cualquier caso, el fichaje no será sencillo. El Atlético de Madrid no quiere desprenderse de él y solo lo dejaría salir por una cifra muy elevada. Además, el Barça tendría que cuadrar las cuentas para poder asumir la operación sin comprometer su delicada economía.

Lo que parece claro es que el ciclo de Robert Lewandowski en el Barça está llegando a su fin. Salvo sorpresa mayúscula, esta será su última temporada en el Camp Nou. El club no tiene intención de renovarlo y su contrato expira, lo que lo obligará a buscar un nuevo destino o colgar las botas.

La noticia ha sorprendido a muchos, ya que nadie esperaba que el Barça abriera la puerta a su goleador estrella. Pero el fútbol no entiende de nostalgias y el club ya piensa en el futuro: Julián Álvarez es el elegido. Robert Lewandowski, por su parte, tendrá que decidir cómo quiere cerrar su etapa en el Camp Nou.