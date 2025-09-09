Volverá al Real Madrid por solo 10 millones: Jude Bellingham tiembla, es muy bueno

Nico Paz ha despertado el interés de gigantes europeos como Tottenham e Inter. Los italianos incluso soñaban con el argentino como líder de su centro del campo, pero su futuro parece estar escrito en blanco. Florentino Pérez se guardó un as en la manga en forma de cláusula de recompra por valor de 10 millones que activará el próximo verano.

Con solo 20 años, Nico Paz vive un momento dulce en Italia. Cesc Fàbregas le ha entregado las llaves del equipo y él ha respondido con personalidad y calidad. En el Como es uno de los jugadores más queridos, el que marca la diferencia cada semana, pero volver al Bernabéu es su sueño.

Nico Paz ya tiene fecha de llegada al Real Madrid

En Argentina también siguen sus pasos con entusiasmo. Nico Paz ya es habitual en las convocatorias de su selección y apunta al Mundial de 2026 con un papel protagonista. Esa ambición refuerza su decisión de permanecer esta temporada en el Como, donde está jugando muchos minutos.

El propio Real Madrid lo entiende. Después de hablar con su entorno, Florentino Pérez y Xabi Alonso pensaron que lo mejor era esperar un año más. Y así será: Nico Paz terminará el curso 2025/2026 en el Como, y luego hará las maletas para regresar al Bernabéu.

Jude Bellingham encuentra un digno rival en Nico Paz

En el Como, Nico Paz está actuando en la misma posición que Jude Bellingham en el Real Madrid. Ambos parten por delante de la medular y por detrás de la punta de ataque, siendo el nexo de unión entre ambas zonas del campo. Es por eso que, seguramente, ambos tengan que pelear por la titularidad.

Xabi Alonso ya le está dando vueltas a la cabeza para ver el encaje que puede ofrecerle a Nico Paz. Salvo sorpresa, Jude Bellingham seguirá siendo el titular, así que el '10' del Como debería modificar su posición si quiere tener minutos.

Florentino Pérez ya tiene la jugada pensada

El contrato de Nico Paz con el Como incluye la famosa cláusula de recompra de 10 millones. Un precio irrisorio para un talento de su magnitud y que Florentino Pérez no piensa desaprovechar. El presidente lo ve como parte del futuro del club y tiene decidido ejecutar la opción en cuanto llegue el momento.

Mientras tanto, Tottenham, Inter y otros grandes seguirán tentándole. Pero el plan parece blindado: Nico Paz disfruta en Italia, progresa con Argentina y sabe que el Bernabéu le espera. En 2026, salvo sorpresa, será uno de los fichajes más esperados y asequibles de la era Florentino.