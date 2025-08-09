Ni Madrid ni Real Sociedad, Endrick encuentra nuevo equipo en España: 'Se irá al...'

Endrick no está viviendo el inicio soñado en el Real Madrid. Con Carlo Ancelotti apenas tuvo minutos y, cuando empezó a ganar ritmo, una lesión en el tramo final de la temporada lo dejó fuera.

El brasileño llegó con muchas expectativas, pero su adaptación no ha sido sencilla. El club apostó fuerte por su fichaje, aunque su protagonismo ha sido mínimo.

De hecho, en el Mundial de Clubes ni siquiera participó. Algo que evidencia que, por ahora, la llegada de Xabi Alonso no ha supuesto la nueva oportunidad para él que se esperaba. La realidad ha sido distinta gracias a la irrupción de un ariete inesperado.

Gonzalo García le gana el pulso por ser el ‘9’

Endrick tenía muchas ganas del cambio en el banquillo. Confiaba en que Xabi Alonso le brindara más oportunidades, pero ha sido Gonzalo quien ha aprovechado mejor la ocasión.

El canterano deslumbró en el Mundial de Clubes. Se hizo grande en el área, marcó diferencias y convenció al técnico. Por ello, a día de hoy, es el elegido para ser el suplente natural de Mbappé.

Endrick, mientras tanto, observa desde el banquillo. Su papel será secundario y, por eso, el club ya estudia una cesión para que gane minutos y experiencia.

El Rayo aparece tras el KO con la Real Sociedad

Desde luego, ofertas no le faltan a Endrick. Hace apenas unas semanas, la Real Sociedad estuvo muy cerca de cerrar su incorporación. El acuerdo parecía hecho, pero las dudas sobre su estado físico truncaron la operación en el último momento.

Ahora ha aparecido un nuevo interesado y, esta vez, Endrick no tendría ni que mudarse de ciudad. En concreto, se trata del Rayo Vallecano.

El equipo de la franja le garantiza minutos, protagonismo y una adaptación progresiva a LaLiga. Además, su estilo encajaría con el perfil ofensivo que busca el conjunto madrileño.

Una oportunidad para relanzar su carrera

El interés del Rayo Vallecano es una gran oportunidad para Endrick. Le permitiría tener continuidad, minutos y experiencia en un contexto competitivo. Ello, lo haría sin alejarse del foco del Real Madrid.

En el Santiago Bernabéu ven con buenos ojos la cesión y ya habrían empezado a concretar la operación: "Se irá al Rayo". Saben que es lo mejor para su crecimiento y tienen claro que, por ahora, la intención es no venderlo. De este modo, el Real Madrid solo querría que madure y vuelva más preparado.

En este sentido, Xabi Alonso no descarta contar con él en el futuro. Sin embargo, queda claro que, a día de hoy, Gonzalo García está por delante y Endrick necesita jugar.

De esta manera, el Rayo Vallecano espera respuesta, el Real Madrid medita y Endrick, por ahora, sigue esperando su momento.