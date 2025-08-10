¡Hay sorpresa, Rodrygo apunta al enemigo nº1 del Real Madrid!

Rodrygo está acaparando todas las portadas este verano. Justo cuando parecía que con Xabi Alonso podría mostrar su mejor versión, los rumores sobre su salida han empezado a sonar con fuerza.

El nuevo técnico del Real Madrid apenas contó con él en el Mundial de Clubes. Su papel fue secundario, casi testimonial, lo que deja claro que no entra en sus planes inmediatos.

En este sentido, queda claro que el ‘11’ del Real Madrid está en una situación delicada. En estos momentos, ni es indiscutible, ni tiene garantizada su continuidad.

Los grandes se alejan del brasileño

Durante el verano, el nombre de Rodrygo ha sido relacionado con los mejores clubes del mundo. El Liverpool lo tiene en su agenda desde hace meses. Además, más recientemente, Chelsea, Tottenham y Bayern de Múnich han preguntado por él.

Sin embargo, con el paso de las semanas, esos equipos han tomado otros caminos. Han cerrado nuevas incorporaciones. Y Rodrygo, poco a poco, se ha quedado sin opciones reales de mercado.

Ahora mismo, lo más probable es que siga en el Real Madrid. Sin embargo, ha entrado en los últimos días en la puja un club que podría darle un giro radical a su futuro.

El PSG, preparado para dar el golpe

En concreto, el nuevo interesado por Rodrygo es el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Ello, se debe en gran parte a que ha ganado fuerza la posible salida de Bradley Barcola del equipo parisino. Si se confirma, el PSG no dudará ni un segundo: su objetivo será Rodrygo.

Florentino Pérez ya tiene clara su postura. Si algún club quiere llevarse al brasileño, deberá pagar 100 millones de euros. Una cifra elevada, pero asumible para el PSG.

El conjunto francés ve a Rodrygo como el relevo ideal. Joven, talentoso y con experiencia en la Champions League. Además, el hecho de no ser titular en el Real Madrid podría facilitar la operación.

Decisión final en manos del jugador

En Valdebebas no descartan ninguna posibilidad. Si llega una oferta importante y Rodrygo acepta salir, el club abrirá la puerta, pero, si decide quedarse, Xabi Alonso quiere aprovecharlo.

Todo dependerá de la decisión del jugador. Rodrygo sabe que su situación ha cambiado: Ya no es indiscutible y sabe que en el banquillo blanco los minutos valen oro.

Por su parte, el PSG está preparado para lanzarse a por él. Solo falta el detonante: la venta de Barcola. Si se concreta, el verano de Rodrygo podría cambiar por completo.

En el Bernabéu siguen atentos, pero lo que está claro es que, por ahora, el futuro del ‘11’ sigue sin concretarse.