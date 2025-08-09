La SER adelanta lo que pasará tras la venta de Rodrygo: 'El Real Madrid fichará a...'

La situación de Rodrygo en el Real Madrid se ha vuelto insostenible. Su rendimiento ha caído en picado durante la última temporada.

Xabi Alonso no cuenta con él como titular. La competencia es feroz y su rol en la plantilla es cada vez más secundario. La única solución positiva para todas las partes parece ser un traspaso.

Rodrygo necesita un cambio de aires y el Real Madrid podría aprovechar su marcha para reforzarse.

PSG, Bayern de Múnich y varios de la Premier League al acecho

Por ahora, no ha habido una oferta formal sobre la mesa. Sin embargo, varios gigantes europeos siguen atentos a su situación. PSG, Bayern de Múnich, Chelsea, Liverpool y Arsenal han mostrado interés en hacerse con sus servicios.

Todos ellos buscan un perfil ofensivo como el de Rodrygo: rápido, habilidoso y con experiencia en la élite. Aun así, el Real Madrid no piensa regalarlo. Solo saldrá si llega una oferta que cumpla las expectativas del club.

Florentino Pérez tiene muy claro el plan. El traspaso de Rodrygo abriría la puerta a un fichaje estratégico para el centro del campo. Algo que el equipo necesita con urgencia.

La hoja de ruta del Real Madrid sin Rodrygo: Rodri o Vitinha

Así lo explicó Alfredo Relaño en la cadena 'SER'. "Yo creo que su salida sería clave, desde luego. El Madrid podría acometer una cosa con la que todo el mundo está de acuerdo que hace falta: un creador de juego en el centro del campo", afirmó el periodista.

Relaño fue más allá. Defendió que Rodrygo "ha hecho cosas buenas, pero no ha tenido continuidad". Además, dejó claro que la percepción del jugador sobre su propio valor no coincide con la realidad del mercado.

“Él solo quiere salir a un club con renombre”, señaló Relaño. Esa es la condición del brasileño y ahí es donde entran en juego equipos como PSG, Bayern de Múnich y Arsenal.

En caso de que Rodrygo Goes termine haciendo las maletas, Florentino Pérez ya tiene dos nombres subrayados en rojo. Estos son: Rodri Hernández, del Manchester City y Vitinha, del PSG.

Ambos son los grandes deseos del presidente para reforzar la medular y cumplen con el perfil que Xabi Alonso busca: calidad, visión y control del ritmo de partido.

En este sentido, la salida de Rodrygo sería clave para acometer una operación de esta magnitud. De este modo, el futuro del ‘11’ brasileño está en el aire y el Real Madrid se postula como candidato a dar un golpe contundente en el mercado.