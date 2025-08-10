Rechaza al Valencia para jugar en el Madrid: Raúl Asencio ya le ha dado la bienvenida

El mercado de fichajes sigue su curso y el Real Madrid todavía no ha dicho la última palabra. Tras los fichajes ya confirmados de Carreras, Huijsen, Alexander-Arnold y Mastantuono, Florentino Pérez sigue trabajando en nuevos refuerzos.

Uno de los objetivos prioritarios es un centrocampista creativo. Sin embargo, no todo serán llegadas. En el club también están muy atentos a las salidas que pueden producirse en las próximas semanas.

En este contexto, Raúl Asencio ha recibido noticias que afectan directamente a su futuro inmediato.

Un joven central rechaza al Valencia por el Real Madrid

Raúl Asencio se ha enterado de que otro central está a punto de sumarse a la competencia. Diego Aguado, central del Real Madrid Castilla, ha rechazado una propuesta del Valencia. Su intención es clara: quiere triunfar en el Real Madrid.

En este sentido, Diego Aguado ha sido tentado por varios clubes de Primera división, pero su decisión ha sorprendido a todos. Prefiere quedarse en el filial y esperar su oportunidad en el primer equipo.

La noticia inquieta a Raúl Asencio. La zona del central está más poblada que nunca. Huijsen, Rüdiger, Militao, Alaba… y ahora también Diego Aguado.

Xabi Alonso no tiene definida su pareja de centrales

La lucha por la titularidad en el centro de la defensa está más abierta que nunca. Xabi Alonso ha pedido expresamente a Dean Huijsen, y todo apunta a que será uno de los titulares, pero no hay nada asegurado.

Raúl Asencio lo hizo muy bien la temporada pasada. Fue una de las grandes revelaciones del curso y tiene el respaldo del vestuario. Quiere seguir peleando por un sitio.

Éder Militao y David Alaba regresan de lesiones y no están al 100%. Mientras, Antonio Rüdiger, a pesar de haber firmado un Mundial de Clubes irregular, sigue considerándose un seguro atrás. De este modo, queda claro que la competencia es enorme y cada detalle cuenta.

Mientras todo eso ocurre, Diego Aguado trabaja en silencio. Sabe que lo tiene difícil, pero también que Xabi Alonso lo sigue muy de cerca.

Diego Aguado esperará su momento en el Castilla

Por ahora, Diego Aguado seguirá en el Real Madrid Castilla. Su decisión de rechazar al Valencia ratifica su compromiso con el club. En este sentido, confía en su progresión y en las oportunidades que puedan llegar esta temporada.

Xabi Alonso valora a los jugadores con carácter y Diego Aguado ha demostrado que quiere triunfar en el Real Madrid, cueste lo que cueste. No le asusta la competencia.

Raúl Asencio, mientras tanto, deberá apretar los dientes. Tiene experiencia, talento y rendimiento reciente, pero, en este nuevo Real Madrid, nadie tiene el puesto asegurado. La defensa del Real Madrid está más abierta que nunca.