Pini Zahavi, representante de futbolistas israelí, se ha visto las caras con Joan Laporta y lo ha hecho con el objetivo de trabajar en un nuevo fichaje para el Barça. Tras la salida de Iñigo Martínez, el Barça considera que debe estudiar el mercado de fichajes con el objetivo de reforzar la defensa, que ha quedado algo debilitada. De hecho, fuentes del Barça aseguran que la plantilla todavía no está cerrada y que se están estudiando ventas de jugadores como Gerard Martín para poder cerrar algún que otro fichaje.

Flick cuenta con Gerard Martín, pero lo cierto es que el jugador catalán ha despertado interés de algunos equipos de la Premier League y el Barça podría venderle. Con el dinero de la venta de Gerard Martín, el Barça podría intentar lograr el fichaje de un jugador que, gracias a Zahavi, ya sabe que tiene opciones de ser culer. Joan Laporta y Pini Zahavi se vieron las caras hace algunas horas en Barcelona: el encuentro, cazado por el 'Diario SPORT', duró unas dos horas y sirivió para tratar varios temas.

La estrecha relación entre Joan Laporta y Pini Zahavi fue fundamental para que Robert Lewandowski llegara al FC Barcelona. A pesar de la complicada situación económica del club, se logró concretar el fichaje del delantero polaco. A raíz de este movimiento, la relación entre Joan Laporta y Pini Zahavi se estrechó todavía más y, por ende, la confianza es total entre las partes implicadas.

Oficial, Pini Zahavi se lo ofrece a Joan Laporta: 'Nuevo defensa, adiós Gerard Martín'

El Barça recibió ofertas por Gerard Martín hace un mes y medio y ahora ha vuelto a reabrir la carpeta del lateral zurdo. Jofre Torrents sube con mucha fuerza y, si se da la propuesta de Pini Zahavi, Gerard Martín podría salir para generar ingresos. Se estima que ofertarían unos 15 millones de euros por el carrilero, que ayudaría mucho al club a nivel económico con su posible salida.

El tema aquí está en que Pini Zahavi quiere colocar a uno de sus defensas centrales en el Barça y así se lo ha comunicado a Joan Laporta. Evidentemente, para poder hacerse, Joan Laporta necesitará contar con el 'OK' de Flick, pero todo parece indicar que se podría dar en las próximas horas y que Gerard Martín se iría. Pini Zahavi ha ofrecido a Luka Vušković al Barça: el defensa del Tottenham llegaría cedido al club culer con una opción de compra no obligatoria.

El valor de mercado de Luka Vušković es de unos 12 millones de euros, cantidad que se podría afrontar con la salida de un jugador como Gerard Martín. El Barça no tiene previsto fichar a ningún defensa central, pero si Gerard Martín termina saliendo todo podría dar un giro de 180 grados. Pini Zahavi se ha visto con Joan Laporta para tratar otros temas, pero ha aprovechado al viaje a Barcelona para trasnmitir que Luka Vušković querría unirse al Barça de Flick.