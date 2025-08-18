Oficial, no estará contra Osasuna: Thiago Pitarch y Aurélien Tchouaméni se la juegan

El Real Madrid se prepara para su debut en LaLiga 2025/26 el próximo martes 19 de agosto contra Osasuna en el Santiago Bernabéu. Este partido adquiere una relevancia especial, ya que el Barça viene de ganar.

Esto podría permitirle adelantarse en la clasificación si el Madrid no consigue los tres puntos. Ante esta presión, Xabi Alonso planea alinear a su mejor equipo disponible.

Sin embargo, una baja significativa ha trastocado los planes del técnico español: Eduardo Camavinga. El mediocampista francés sufrió un esguince en el tobillo derecho durante un entrenamiento y estará fuera de acción por aproximadamente diez días, lo que lo descarta para el inicio de LaLiga. Esta lesión se suma a una serie de problemas físicos que ha arrastrado Camavinga en la última temporada, generando preocupación en el club.

Aurélien Tchouaméni: el sustituto natural

Con Camavinga fuera, Aurélien Tchouaméni se perfila como la opción más lógica para ocupar el puesto en el mediocampo. El centrocampista francés ha demostrado su versatilidad y calidad en temporadas anteriores, siendo capaz de desempeñarse tanto como pivote defensivo como interior. Su capacidad para recuperar balones y distribuir el juego lo convierte en un candidato ideal para acompañar a Fede Valverde en el centro del campo

Tchouaméni ha sido un jugador clave para Xabi Alonso, quien lo ha utilizado en diversas posiciones según las necesidades tácticas del equipo. Su adaptación a diferentes roles y su experiencia en competiciones de alto nivel hacen que su inclusión en el once titular sea una decisión natural.

Thiago Pitarch: la apuesta de la cantera

Por otro lado, Thiago Pitarch, canterano del Real Madrid, ha impresionado durante la pretemporada con su energía, intensidad y visión de juego. A pesar de su juventud, ha mostrado una madurez táctica que ha llamado la atención de Xabi Alonso. Su capacidad para recuperar balones y su dinamismo en el mediocampo lo convierten en una alternativa viable para el partido contra Osasuna.

Pitarch, de 18 años, ha sido una de las sensaciones de la pretemporada, participando activamente en los amistosos y entrenamientos con el primer equipo. Su rendimiento ha sido tan destacado que el club está considerando ofrecerle una renovación de contrato para asegurar su futuro en el club.

Con Camavinga fuera de combate, Xabi Alonso se enfrenta a una decisión para el debut liguero: optar por la experiencia y solidez de Tchouaméni o arriesgar con la juventud de Pitarch. Ambas opciones tienen sus méritos, y la elección dependerá de la estrategia que el técnico considere más adecuada para enfrentar a Osasuna.