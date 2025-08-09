Ronald Araújo avisa a Andreas Christensen: 'Hay un nuevo central'

Hasta hace nada, el Barça podía presumir de tener una de las mejores líneas defensivas del fútbol europeo. Pau Cubarsí es el líder de la zaga, mientras que Iñigo Marínez hacía las veces de su compañero en el eje de la zaga. Sin embargo, ahora el central vasco se ha ido a Arabia Saudí, dejando un hueco en el equipo titular para un nuevo central.

En el banquillo esperan su oportunidad jugadores como Ronald Araújo o Andreas Christensen, los dos de gran talla internacional. La pasada temporada, Iñigo Martínez se asentó como central titular al lado de Cubarsí por necesidades de guion. Christensen y Araújo, ambos lesionados de larga duración, facilitaron las cosas al experimentado central vasco.

La apuesta de Hansi Flick funcionó a la perfección, y una vez tanto el danés como el central charrúa estuvieron recuperados de sendas lesiones, continuaron esperando su oportunidad. En esta nueva temporada las cosas cambian: sin Iñigo, Flick necesita contar con Ronald Araújo y Andreas Christensen. Y, de forma inesperada, el técnico alemán también ha dado entrada en la rotación de centrales a Gerard Martín.

Gerard Martín, cambio de rol, de lateral a central

Tras varios rumores que situaban a Gerard Martín fuera del club, su continuidad está asegurada tras la gira asiática realizada. Hansi Flick confía en la solidez del defensa, y por eso su rol cambiará de cara a la nueva temporada. Tras la irrupción de Jofre Torrents y la salida de Iñigo Martínez, Gerard Martín será reconvertido a central.

Un cambio de rol que ha sorprendido, pero que le ha funcionado a Flick cuando lo ha puesto en práctica en la gira asiática. Una decisión que le da tranquilidad al técnico en el caso de que Pau Cubarsí, Ronald Araújo o Andreas Christensen no estén disponibles. Flick confía en Gerard, quien ha demostrado buena salida de balón, capacidad para anticiparse, solidez defensiva y personalidad.

Jofre Torrents también sale ganando

Con Gerard Martín como central, Jofre Torrents asciende a suplente de Balde. Gerard conoce perfectamente los automatismos del equipo, es querido en el vestuario y tiene una actitud ejemplar. Así se ha convertido en el nuevo comodín de Hansi Flick.

Con la salida de Iñigo Martínez, Gerard Martín pasa a ser un recambio de garantías en el eje central. Gracias al trabajo, paciencia y buen hacer del ex del Cornellà, Gerard se ha ganado a pulso un hueco en la plantilla. Se ha convertido en un jugador polivalente, demostrando que puede jugar en ambas posiciones, cualidad muy valorada por Flick.