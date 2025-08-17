¡Bombazo! Anuncio oficial de la UEFA a Joan Laporta: 'La Champions en el Camp Nou...'

El Camp Nou vive una transformación histórica desde hace varios años. Joan Laporta ordenó unas obras de gran envergadura con el objetivo de construir un estadio moderno y a la altura de los mejores del mundo. El presidente del FC Barcelona es consciente de que esta infraestructura será clave para reforzar la economía del club en el futuro.

La magnitud del proyecto implica que cada día de retraso suponga un coste importante. Por eso, Joan Laporta ha mostrado en varias ocasiones su deseo de regresar lo antes posible al Camp Nou. Primero anunció que sería a finales de 2024, después a mediados de 2025, y más tarde aseguró que el Trofeo Joan Gamper sería el momento de la reapertura.

Finalmente, ninguno de esos plazos se ha cumplido. Y la situación se ha vuelto todavía más compleja tras el último comunicado que Joan Laporta ha recibido de la UEFA. El organismo europeo le ha informado que el nuevo Camp Nou no reúne las condiciones mínimas para albergar un partido de la Champions League.

Anuncio oficial de la UEFA a Joan Laporta: El Camp Nou no está listo para la Champions por 3 motivos

La decisión de la UEFA se basa en varios puntos que el club no podrá resolver antes del 21 de agosto. Esa fecha es clave porque se decidirán los estadios en los que se disputará la fase de grupos de la competición. El tiempo juega en contra de Joan Laporta, pues las exigencias son claras y tienen difícil solución.

El organismo exige que el palco presidencial esté completamente cubierto. También se requiere que todas las zonas VIP dispongan de protección frente a las inclemencias del tiempo. Además, la UEFA no quiere que se disputen partidos de Champions en estadios que sigan en obras por motivos de seguridad.

Actualmente, el nuevo Camp Nou incumple al menos tres normas básicas del reglamento europeo. La complejidad de las reformas pendientes hace muy difícil que el Barça pueda recibir la aprobación en el corto plazo. Esta situación supone un golpe importante para los planes deportivos y económicos de Joan Laporta.

La UEFA vuelve a visitar el Camp Nou el 21 de agosto

Joan Laporta deberá redoblar esfuerzos para intentar acelerar las modificaciones. Sin embargo, los plazos administrativos y las licencias necesarias complican cualquier intento de reapertura inmediata. La afición culé, que soñaba con volver a su estadio en las grandes noches europeas, tendrá que armarse de paciencia.

Todo apunta a que el equipo de Hansi Flick tendrá que disputar sus partidos de Champions en un estadio alternativo durante esta temporada. Montjuïc seguiría siendo la opción más probable mientras duren las reformas. La incógnita ahora es si el nuevo Camp Nou podrá estrenarse con un partido europeo antes de que termine el curso.

El anuncio de la UEFA es un aviso claro para Joan Laporta. La prioridad es cumplir todas las normas de seguridad y confort que exige la máxima competición continental. Hasta entonces, el regreso del Barça a su casa en Champions tendrá que esperar.