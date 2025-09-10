Se va, Arda Güler ha ganado, giro inesperado en el Real Madrid: el Benfica lo quiere

Arda Güler ha protagonizado un cambio radical en cuestión de meses. El turco, en su tercera temporada en el Madrid, ha pasado de la sombra más absoluta con Carlo Ancelotti a ser indiscutible en los planes de Xabi Alonso. Su transformación es evidente y lo ha logrado con trabajo, paciencia y calidad.

Bajo las órdenes del nuevo técnico, Arda Güler se ha convertido en el dueño del centro del campo. Desde la sala de máquinas organiza el juego con criterio, conecta con los delanteros y aporta equilibrio en cada partido. Y lo más sorprendente es que está rindiendo a gran nivel en una posición que no es la suya.

Todos saben que Arda Güler se siente más cómodo como mediapunta. Sin embargo, Xabi Alonso le ha encontrado un rol diferente que está explotando al máximo. Su visión de juego y precisión en el pase hacen que el Real Madrid tenga otro ritmo cuando él está en el campo.

Arda Güler sube, pero hay otro que baja

Pero este crecimiento individual también ha traído consecuencias negativas para algunos compañeros. El caso más evidente es el de Brahim Díaz. El malagueño, uno de los mejores amigos de Arda Güler, ha perdido protagonismo de manera drástica.

La irrupción de Arda Güler ha reducido su espacio. Además, el fichaje de Franco Mastantuono ha añadido aún más competencia en la zona de ataque. El resultado es que Brahim Díaz apenas cuenta en los esquemas de Xabi Alonso.

Su talento está fuera de toda duda, pero la realidad es que no encuentra hueco en el once. De hecho, sus minutos en lo que va de temporada son casi testimoniales. Por eso, Brahim Díaz ya está valorando seriamente la opción de salir del Bernabéu.

Brahim Díaz, tentado por el Benfica

Las ofertas no van a faltar. Conocedores de su situación, varios equipos ya han preguntado por él. Y entre todos los interesados aparece un club muy importante de Europa: el Benfica.

El conjunto portugués quiere aprovechar la falta de minutos de Brahim Díaz. La idea del Benfica es lograr su cesión en el próximo mercado invernal. En Lisboa tendría protagonismo inmediato y sería pieza clave en los planes del equipo.

Brahim, por su parte, no descarta la operación. Necesita continuidad y minutos de calidad para mantener su progresión. Y en el Real Madrid, de momento, parece imposible conseguirlo.

Así, todo apunta a un giro inesperado en el futuro de Brahim Díaz. Mientras Arda Güler se consolida como gran ganador en el esquema de Xabi Alonso, el malagueño podría hacer las maletas. El Benfica espera paciente, confiado en que en enero se abra la puerta.