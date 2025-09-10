Ibrahima Konaté será el segundo fichaje del Madrid en 2026: el primero ya está firmado

Pese a los fichajes realizados este verano, la directiva del Real Madrid ya tiene la mirada puesta en el 2026. Será entonces, un año después de la llegada de Xabi Alonso al banquillo, cuando el nuevo proyecto esté verdaderamente completo. El técnico tolosarra ha pedido paciencia, y Florentino Pérez le ha garantizado que los refuerzos llegarán en el momento adecuado.

Este verano se han realizado incorporaciones importantes, pero Xabi Alonso quiere más. El nuevo plan pasa por construir un equipo sólido que pueda aspirar a todo durante muchos años. Y para ello será fundamental cerrar operaciones estratégicas a medio plazo.

Ibrahima Konaté, objetivo prioritario del Real Madrid

En este sentido, el gran objetivo del Real Madrid para 2026 es Ibrahima Konaté. El central del Liverpool termina contrato y no tiene intención de renovarlo. A partir de enero ya podrá negociar libremente con cualquier club, y el Madrid está bien posicionado.

De hecho, varias fuentes cercanas al entorno del jugador aseguran que el club blanco ya tiene un preacuerdo con él. Solo falta la firma para que la operación quede cerrada. Si nada se tuerce, Ibrahima Konaté vestirá de blanco en el verano de 2026.

El defensor francés gusta mucho a Xabi Alonso. Su potencia física, capacidad de anticipación y experiencia en la élite lo convierten en un refuerzo ideal. Además, Ibrahima Konaté llegaría gratis, lo que lo hace todavía más atractivo para el Real Madrid.

Ibrahima Konaté no será el único fichaje del Real Madrid para 2026

Sin embargo, pese a lo avanzado de las negociaciones, Ibrahima Konaté no será el primer fichaje de cara a la nueva temporada. El honor de abrir el mercado en 2026 será para un viejo conocido de la casa. Hablamos de Nico Paz.

El mediapunta argentino está brillando en la Serie A con el Como. Su nivel ha sorprendido a propios y extraños, siendo considerado ya uno de los mejores jugadores de la liga italiana. Con apenas 21 años, Nico Paz está llamado a ser una estrella mundial.

El Real Madrid fue muy hábil cuando permitió su salida. En el contrato incluyó varias cláusulas de recompra que ahora serán decisivas. Gracias a ello, Florentino Pérez podrá recuperarlo por solo 10 millones de euros.

La operación ya está cerrada y Nico Paz volverá al Bernabéu en 2026. Florentino Pérez ha asegurado así el regreso de un talento formado en la cantera blanca por un precio muy bajo. Sin duda, será un refuerzo de gran valor para Xabi Alonso.

Por lo tanto, el primer fichaje del Real Madrid en 2026 será Nico Paz. Tras él, si todo marcha como se espera, se confirmará la llegada de Ibrahima Konaté. Dos movimientos que refuerzan el presente y aseguran el futuro del equipo.