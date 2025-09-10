Confirmado, el Barça no ha dicho la verdad: 'Gavi sabe perfectamente que hay un...'

Gavi irrumpió en la élite con apenas 17 años y lo hizo dejando claro que tenía un futuro deslumbrante. Su desparpajo y calidad le valieron la llamada de Luis Enrique para debutar con la Selección Española siendo un adolescente. Desde entonces fue considerado como una de las mayores joyas del fútbol mundial.

Su talento fue reconocido rápidamente con premios como el Trofeo Kopa. Poco a poco, Gavi se fue asentando en el FC Barcelona como pieza clave en el centro del campo. El canterano encarnaba como pocos los valores del club y se convirtió en un símbolo de esperanza para la afición culé.

Sin embargo, todo se torció en noviembre de 2023. En un partido con la Selección sufrió una lesión de gravedad que lo obligó a pasar por quirófano. Desde ese momento no ha vuelto a ser el mismo.

Todas las miradas apuntan a Gavi

Consciente de la dificultad del reto, Gavi afronta esta temporada con muchas ganas de volver a su mejor nivel. Su objetivo es convencer a Hansi Flick de que puede tener sitio en el once inicial. La pretemporada le sirvió para demostrar ilusión y buenas sensaciones sobre el terreno de juego.

Pero cuando todo parecía estar encaminado, las alarmas han saltado de nuevo. El Barça comunicó hace unos días que Gavi sufre unas molestias en la rodilla operada, aunque en principio no revestían gravedad. Según el club, solo se iba a perder el partido contra el Rayo Vallecano.

La tranquilidad transmitida por la entidad culé parecía suficiente para calmar a la afición. Sin embargo, la versión oficial pronto empezó a ser cuestionada, ya que muchos apuntan a que es más grave de lo que parece. Y, en este sentido, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha roto su silencio para contar la realidad.

"Gavi, el pobre... He hablado con él esta mañana: está triste y pendiente de una posible intervención de menisco", ha confesado. Sus palabras abrieron un escenario muy diferente al comunicado del Barça.

Gavi, al quirófano

De esta manera, se confirma que las molestias podrían no ser tan simples. Existe la posibilidad de que Gavi deba volver al quirófano. Algo que complicaría todavía más su camino hacia la plena recuperación.

Gavi, consciente de la situación, sabe perfectamente que hay un riesgo importante. El menisco puede condicionar de manera notable la carrera de cualquier futbolista. Y en su caso, las consecuencias serían todavía más dolorosas después de lo vivido.

La afición se encuentra ahora en vilo, esperando noticias claras. El Barça insiste en su tratamiento conservador, pero Luis de la Fuente ha dejado entrever un diagnóstico más complejo. El tiempo dirá cuál es la decisión definitiva.

Lo cierto es que el futuro inmediato de Gavi está lleno de incertidumbre. Deberá elegir entre confiar en la prudencia del club o pasar de nuevo por el quirófano. En cualquier caso, el Barça no ha contado toda la verdad, y el propio jugador ya es consciente de ello.