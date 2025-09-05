¡Bombazo! El Barça pasa de Julián Álvarez, Hansi Flick quiere al mejor '9' del mundo

Robert Lewandowski ha cumplido en agosto los 37 años, así que esta temporada podría ser la última de su carrera y, por ende, su último año en el Camp Nou. Deco, Hansi Flick y Laporta hace tiempo que buscan al sustituto ideal, pero el alto coste de la operación ha retrasado los movimientos hasta el verano de 2026. Por lo tanto, hasta ese momento, Ferran Torres y el polaco serán los encargados de anotar los goles del FC Barcelona.

A pesar del gran rendimiento que ofreció el curso pasado, es evidente que Robert Lewandowski no podrá seguir jugando eternamente. Por su parte, Ferran Torres, que ha comenzado la temporada como titular, anotó 19 goles en la pasada campaña repartiendo 7 asistencias en apenas 1.900 minutos de juego. Números que han superado incluso a algunos de los mejores '9' del mundo, pero el Barça quiere más.

Hansi Flick no se conforma con Ferran y ya ha planteado a Deco la posibilidad de ir a por un '9' de talla mundial. En este sentido, el gran favorito de la directiva es Julián Álvarez, que gusta mucho en la zona noble del Camp Nou. Sin embargo, y para sorpresa de la mayoría, Flick aspira a más y no se conforma con el argentino del Atlético de Madrid.

Erling Haaland, por delante de Julián Álvarez

El gran sueño de Hansi Flick coincide con el de Joan Laporta, estamos hablando del delantero noruego Erling Haaland. El presidente del Barça sigue obsesionado con un bombazo mediático para el mercado estival de 2026. Recordemos que el próximo año tendrán lugar las elecciones a la presidencia del Barça, y Laporta quiere revalidar su puesto con contundencia.

El fichaje de Haaland era impensable en el pasado, pero ahora se vislumbra alguna posibilidad real. La situación del Manchester City no es la mejor, atravesando actualmente una crisis institucional y deportiva sin precedentes. A pesar de los innumerables fichajes para renovar la plantilla, el City no ha comenzado bien la temporada y el Barça podría sacar provecho.

Además, el rendimiento de Haaland ha disminuido y la falta de estímulos competitivos podría llevarle a pensar en un cambio de aires. A sus 24 años, el noruego sigue siendo un goleador nato, pero hay un problema: tiene contrato en vigor hasta 2034. Lógicamente, el City no pondría las cosas fáciles teniendo en cuenta la gran inversión realizada en su día.

El sueño de Hansi Flick y Laporta: Haaland y Lamine Yamal juntos

Haaland es visto como el sucesor idóneo para Robert Lewandowski por su juventud, calidad y talento. Su olfato goleador y físico arrollador lo convierten en el mejor ariete mundial y formaría una dupla histórica al lado de Lamine Yamal. Su capacidad goleadora junto a la capacidad de Lamine para crear peligro formarían una dupla letal que podría dominar en Europa durante las próximas temporadas.

Un sueño que no será fácil de realizar teniendo en cuenta el sueldo astronómico del noruego, que parece fuera del alcance del Barça. Las dimensiones financieras de dicha operación serían casi inalcanzables, pero Laporta no tira la toalla. Eso sí, por si acaso, la figura de Julián Álvarez también sigue en la agenda de Deco como una operación más factible.