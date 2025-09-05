Rodrygo ha sido, sin duda, el jugador del Madrid que más rumores ha generado durante este pasado mercado de fichajes de verano. El extremo brasileño del Madrid, que no estaba contento con los minutos otorgados por Xabi Alonso, quería salir del club blanco, pero finalmente no ha podido lograr su anhelado deseo. El Madrid quería vender a Rodrygo, pero Florentino Pérez tenía muy claro que solo iba a dejarle salir si llegaba una oferta buena o prácticamente irrechazable: hubo interés, pero nada concreto.

Ahora, como es evidente, Rodrygo entra en los planes de Xabi Alonso. El entrenador del Madrid ya dejó claro que Rodrygo sería uno más y que, por consiguiente, disfrutaría de las mismas oportunidades que el resto de sus compañeros de la plantilla blanca. Ahora bien, Rodrygo sigue empeñado en romper su silencio y, en estas últimas horas, ha lanzado un mensaje muy claro y contundente en sus redes sociales, donde acumula millones de seguidores.

Rodrygo estaba más fuera que dentro, pero ahora todo parece haber cambiado y de forma radical. De hecho, antes del cierre del mercado de fichajes de verano, Rodrygo ya fue titular: fue en la victoria del equipo de Xabi Alonso frente al Real Oviedo, recién ascendido. Rodrygo se siente integrado, pero ha querido dejar claro su futuro con un mensaje claro y directo en sus redes sociales: desvela en qué equipo quiere jugar ahora y siempre.

¡Confirmado! Ya sabemos dónde quiere jugar Rodrygo: lo ha dicho en sus redes sociales

Rodrygo comenzó la temporada sin minutos ante Osasuna en el Santiago Bernabéu y los rumores de una posible salida se dispararon. A pesar de todo el debate que se generó, Xabi Alonso apostó por él frente al Real Oviedo y, ante el Mallorca, le dio minutos de calidad en la segunda mitad. Rodrygo se siente cómodo en el Madrid y, ya con el mercado de pases cerrado, ha querido lanzar un mensaje dirigido a su afición, la del Real Madrid.

Rodrygo, al igual que el brasileño Vinícius Júnior, permanecerá en Madrid durante este parón de selecciones, pues no ha sido convocado por Carlo Ancelotti para jugar con Brasil. Rodrygo está aprovechando estos días de 'descanso' sin Liga para asentar su cabeza y asimilar lo que ha sucedido en este mercado de fichajes: estuvo a nada de salir del Madrid. "Historia por hacer", publicaba el jugador del Madrid en su cuenta de 'X' (antes Twitter), adjuntando una fotografía de cuando era pequeño y ya lucía una camiseta del Real Madrid.

Además, Rodrygo también publicó un vídeo en el que se veían jugadas de esta temporada y donde adjuntaba el texto "mi casa". Con estas declaraciones de amor, Rodrygo deja muy claro que quiere seguir jugando en el Madrid, club donde deberá competir con grandes estrellas para poder disfrutar de minutos de calidad. Por ahora, Rodrygo parece haber recuperado su sitio en el Madrid tras el cierre del mercado de fichajes de verano, que ha sido caótico para él y para su entorno cercano.