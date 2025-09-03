El defensa español Dean Huijsen, con contrato en vigor con el Real Madrid, se ha convertido en uno de los jugadores más destacados de este inicio de temporada. Dean Huijsen, fichado este verano por el Madrid, la estaba rompiendo en la Premier League, pero su adaptación a la Selección Español y al club blanco ha sido sencillamente espectacular. A todo esto, Dean Huijsen se lo ha puesto muy fácil al Barça rompiendo su silencio: el defensa central del Madrid avisa a Deco y el club culer deberá estar atento.

Dean Huijsen se encuentra con la Selección Española a pocas horas de disputar el primer partido de clasificación para el Mundial de 2026. Como ya es habitual, los jugadores españoles conceden entrevistas en las que lanzan mensajes, los cuales van dirigidos a la afición o incluso a directores deportivos como Deco. En este caso, Dean Huijsen ha hablado y lo ha hecho para avisar al Barça: se siente cómodo jugando con un defensa central culer, por lo que Deco debería estar atento.

Dean Huijsen es titular indiscutible con el Madrid y, presumiblemente, también lo será con un Luis de la Fuente que cuenta con 6 jugadores del Barça en su Selección Española. Dean Huijsen ha concedido una entrevista al 'Diario MARCA' en la que ha lanzado varios titulares: se siente muy cómodo jugando en el Madrid y considera que se ha adaptado rápidamente. "Uno se imagina la magnitud del Real Madrid, pero vivirla es diferente", confesaba Dean Huijsen, que ha aterrizado en Madrid procedente del Bournemouth inglés de la Premier League.

Dean Huijsen se lo pone fácil al Barça, Deco ya lo sabe: 'Le gustaría jugar con...'

Dean Huijsen sonó para fichar por el Barça, pero el club catalán estaba 'apretado' a nivel económico y contaba con un Iñigo Martínez que, finalmente, ha terminado saliendo en este mercado. Ahora, Dean Huijsen ha lanzado un claro mensaje hacia Deco, aunque parece muy poco probable que el Barça pueda mover ficha en los próximos mercados de fichajes: parece muy complicado.

En dicha entrevista con el 'MARCA', Dean Huijsen ha confesado que se siente "muy cómodo jugando con Pau Cubarsí", defensa central del Barça con quien apunta a liderar la zaga española. A diferencia de lo que consideran muchos aficionados, Dean Huijsen entiende que no "necesita un defensa central más contundente a su lado".

Deco deberá permanecer atento, aunque parece muy improbable que el Barça pueda mover ficha con el objetivo de fichar a Dean Huijsen. Dean Huijsen tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2030 y todo parece indicar que Florentino Pérez, mandamás del Real Madrid, le blindará para asegurarse el futuro defensivo blanco. A pesar de ello, Dean Huijsen lo tiene claro: puede hacer una dupla de oro junto a Pau Cubarsí, que también ha sido convocado con la Selección Española.