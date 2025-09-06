Joan Laporta se fue a por Deco para pedir explicaciones: ¿Por qué no lo hemos fichado?

El tándem que forman el presidente Joan Laporta con Deco está dando muchas alegrías al Barça y a su afición. Desde que Deco se unió al club en 2023, ambos han tratado de tomar decisiones sensatas y coherentes con el objetivo de devolver al club a la élite del futbol. Deco se ha centrado en el aspecto deportivo mientras que Laporta ha intentado rescatar a la entidad de una crisis financiera sin precedentes.

De forma paulatina, Deco y Laporta han ido consiguiendo los objetivos que se habían marcado: ahora el Barça vuelve a sonreír y a ganar títulos. Por su parte, la directiva culé ha logrado cierta estabilidad que favorece la correcta toma de decisiones en el futuro. Sin embargo, en los últimos días ha sucedido un hecho que podría empañar la buena relación y sintonía entre Deco y Joan Laporta.

Hablamos del fichaje frustrado de uno de los delanteros jóvenes con más proyección a nivel mundial: Etta Eyong. El ex atacante del Villarreal se ha convertido en la gran sensación en las tres primeras jornadas del campeonato liguero. Su nombre ha sonado para la mayoría de los grandes equipos y se auguraba que el Barça partía con ventaja para incorporarlo.

Etta Eyong pasa del Barça y ficha por el Levante

La cláusula del delantero era solo de 10 millones, una cifra baja que suponía una gran oportunidad para la entidad catalana. Deco decidió que no era el momento de invertir en otro delantero y finalmente Etta Eyong se ha marchado al Levante UD. Los de Valencia lo han acabado fichando por tan solo 3 millones, realizando una gran operación desde el punto de vista deportivo y económico.

Una operación que ha dejado a Joan Laporta asombrado y sorprendido, pues es consciente que el fichaje de la joven promesa era todo un acierto. Etta Eyong supone una apuesta fuerte del Levante que se ha adelantado por un delantero que ha dejado grandes sensaciones. Con apenas 21 años, el delantero tiene un gran futuro por delante.

El Villarreal no pierde totalmente el control sobre Eyong

El conjunto 'groguet' se ha guardado una opción de recompra que podría activar en verano de 2026 por 6 millones. Si el rendimiento de Etta Eyong es óptimo, el Villarreal no dudará en ejecutar dicha opción para recuperar al jugador. Eyong tenía la propiedad compartida entre Villarreal y Cádiz, pero con el fichaje por el Levante pasa a ser propiedad 100% de los valencianos.

El conjunto levantino tiene como objetivo mantenerse en primera división y encuentra en Eyong un delantero con velocidad, técnica y gol. La apuesta es clara, fichar talento joven antes que explote y su precio se acabe disparando. Su campaña será crucial para su crecimiento, el escaparate del Levante puede ser el trampolín perfecto para acabar en uno de los grandes.