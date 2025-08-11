Anuncio oficial, lesión en el Madrid, varias semanas KO: Dani Ceballos será el titular

En apenas ocho días, el nuevo Real Madrid se pondrá en marcha de manera oficial. La Liga arranca este mismo fin de semana y la afición blanca espera que el equipo haya corregido los errores del curso pasado con Ancelotti. La llegada de Xabi Alonso al banquillo es motivo de ilusión y esperanza para todo el madridismo.

Tras su participación en el Mundial de Clubes, el conjunto blanco debutará en La Liga el próximo 19 de agosto. El estreno será en el Santiago Bernabéu frente a Osasuna. Será una prueba perfecta para ver en acción a los nuevos fichajes y empezar a sacar conclusiones.

Dani Ceballos apunta a ser titular

Sin embargo, la previa del choque ha dejado una noticia negativa en el vestuario merengue. Si ya eran pocos los centrocampistas disponibles, ahora uno de ellos se ha sumado a la lista de bajas. Esto obligará a Dani Ceballos a tomar un rol protagonista desde el primer partido oficial pese a los últimos rumores.

El centrocampista andaluz ha sido vinculado nuevamente al Betis en las últimas horas. El motivo ha sido la lesión de Isco, que ha reavivado los rumores de un posible regreso al club verdiblanco. Ahora bien, pese a los rumores acerca del Betis, el papel de Dani Ceballos como titular en el debut liguero del Real Madrid parece estar del todo asegurado.

Eduardo Camavinga no estará disponible para el estreno liguero

La razón es clara: Eduardo Camavinga ha vuelto a caer lesionado. El francés estará varias semanas fuera de los terrenos de juego debido a un esguince en el tobillo. Todavía no ha podido debutar con Xabi Alonso.

La ausencia de Eduardo Camavinga obligará a modificar el plan inicial del centro del campo. Todo apunta a que Dani Ceballos ocupará su lugar junto a Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde. Sin duda, una noticia para nada deseada, ya que Xabi tenía muchas ganas de poder contar con Camavinga de una vez por todas.

El duelo contra Osasuna marcará la primera gran decisión táctica de Xabi Alonso. Con Eduardo Camavinga lesionado, la presencia de Dani Ceballos en el once está casi garantizada. Eso sí, el '19' sabe que su margen de error será reducido y que deberá aprovechar cada minuto.

Camavinga y Dani Ceballos compiten por la titularidad

Habrá que ver qué ocurre cuando el centrocampista francés se recupere. La competencia por un puesto en el medio será intensa, y tanto Eduardo Camavinga como Dani Ceballos tendrán que ganarse la confianza de Xabi Alonso partido a partido. El calendario exigente hará que las rotaciones sean inevitables.

Por ahora, lo que sí parece seguro es que la puerta de salida para Dani Ceballos se ha cerrado. La nueva lesión de Eduardo Camavinga ha cambiado por completo el escenario del centrocampista andaluz. De estar en el mercado, ha pasado a ser pieza clave para el debut liguero del Real Madrid.