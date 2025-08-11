Oficial, Iñigo Martínez se lo quiere llevar del Barça: 'Pedri y Gavi no le quieren...'

Iñigo Martínez, quien fuera defensa central del Barça, ya es nuevo jugador del Al-Nassr y, de hecho, ya ha debutado con el bloque saudí en la derrota contra la UD Almería. Iñigo Martínez ha dejado una huella prácticamente imborrable en el Barça: a pesar de que ha estado solo 2 temporadas en el club culer, su compromiso y trabajo ha sido excepcional. Con 34 años, Iñigo Martínez emprendió una aventura en Arabia Saudí, pero no quiere hacerlo solo: quiere llevarse a una estrella del Barça, que gusta mucho al Al-Nassr.

El mercado de fichajes sigue abierto, por lo que puede pasar de todo en el FC Barcelona. Así lo aseguran fuentes del Barça, que no descartan que, por motivos de inscripciones, hay más ventas sonadas. La de Iñigo Martínez ya fue muy dolorosa, pero podría no ser la única: ojo a lo que pueda pasar con Pedri y con Gavi, dos pilares fundamentales en Barcelona.

Iñigo Martínez ya es pasado, pero el defensa central vasco estaría buscando convencer a una estrella del Barça para que fiche por el Al-Nassr, club en el que juega Cristiano Ronaldo. "Lo que es evidente es que dinero hay de sobras", aseguran fuentes del Barça, que recuerdan que Martínez ganará el doble de lo que ganaba en el club: unos 30M€ netos. Ahora Iñigo Martínez busca revolucionar el mercado de fichajes intentando convencer a un crack del Barça: Pedri y Gavi no lo quieren, pero todo puede suceder a 20 días del cierre.

La temporada oficial está a nada de empezar y Flick ha pedido que su plantilla no tenga más bajas, pues la de Iñigo Martínez ya ha sido suficientemente dura y complicada. A pesar de la petición de Hansi Flick, Joan Laporta sabe que, si todavía no hay 'fair play', se tendrán que dar salidas inesperadas como la del defensa Iñigo Martínez. En el Barça esperan que no tenga que ser necesario, pero Iñigo Martínez se ha puesto en contacto con una estrella por si, en caso de querer, quiere ir a Arabia.

Los nuevos fichajes todavía no están inscritos, por lo que el Barça no descarta que Iñigo Martínez se salga con la suya. El defensa central vasco, con pasado reciente en el Barça, busca convencer a un crack del Barça, que llegaría al Al-Nassr para reforzar un equipo plagado de estrellas. Cabe recordar que el Al-Nassr, nuevo equipo de Iñigo Martínez, también cuenta con Joao Félix, Cristiano Ronaldo, Laporte o Brozovic.

Todo hace pensar que el Barça no venderá más, pero todo podría cambiar si no se logra inscribir y si Iñigo Martínez convence a uno de sus ya antiguos compañeros. Pedri y Gavi no le quieren perder de vista, porque es uno de sus mejores amigos en el Barça, pero todo podría suceder en estos últimos días de mercado de fichajes. Según han explicado desde Arabia, el Al-Nassr de Iñigo Martínez va con todo a por Ferran Torres, algo que ha desmentido Fabrizio Romano, pero que fuentes del Barça han confirmado oficialmente.

El Barça está recibiendo un sinfín de ofertas por Ferran Torres, pero el delantero valenciano quiere quedarse en el Barça y solo se irá si llega una gran oferta económica. Es, precisamente, lo que le ha transmitido su amigo y excompañero Iñigo Martínez, quien va a duplicar su sueldo tras fichar por la entidad saudí.