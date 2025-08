El popular periodista italiano Fabrizio Romano ya confirma el mejor fichaje posible para el Barça, que ya habría firmado su nuevo contrato con el club culer, liderado por Joan Laporta. Fabrizio Romano está especializado en el mercado de fichajes y, como es habitual, anuncia muchos pases durante el verano, también vinculados al FC Barcelona. De hecho, los fichajes del Barça anunciados por Fabrizio Romano son de los que más repercusión tienen: un claro ejemplo de ello es Marcus Rashford, que hizo estallar las redes sociales.

Fabrizio Romano tiene muchos millones de seguidores, pero, en esta ocasión, ha hecho felices a los barcelonistas, que ya conocen el nombre del mejor fichaje posible para el Barça de Laporta. El Barça está completando un gran mercado de pases, con fichajes de la talla de Marcus Rashford o Joan García, pero Fabrizio Romano se ha encargado de confirmar un fichaje mejor. El periodista italiano ya lo ha publicado en sus redes sociales, por lo que no tardará en ser oficial: el FC Barcelona ya prepara el anuncio, según varios medios de comunicación.

El Barça está sufriendo para poder inscribir, pero Fabrizio Romano se ha encargado de tranquilizar a los culers. De hecho, el periodista italiano ha publicado una exclusiva que ha ilusionado a más de uno: el mejor fichaje posible ya se ha completado y será oficial más pronto que tarde. El trabajo de Deco está siendo silencioso, pero efectivo: Fabrizio Romano confirma que el Barça está haciendo los deberes, nuevo fichaje ya oficial con su 'Here We Go'.

Fabrizio Romano hace oficial el mejor fichaje posible para el Barça: 'Ya ha firmado'

Fabrizio Romano, periodista italiano, es uno de los grandes informadores del famoso mercado de fichajes de verano, que ya ha empezado a acelerarse con miles de traspasos sonados. El Barça está haciendo los deberes y, al parecer, podría seguir avanzando en muy buena dirección, según ha explicado Fabrizio Romano. Una estrella mundial que está en el Barça ya habría renovado, lo que le convertiría en el mejor nuevo fichaje posible para un Barça que está renovando su bloque principal.

Más allá de cerrar nuevos fichajes, el Barça está trabajando para renovar a aquellos jugadores que están rindiendo y que son vitales para Hansi Flick. Gavi, Pedri o Ronald Araújo ya han renovado y, según ha explicado en exclusiva Fabrizio Romano, otro defensa ya lo tendría todo acordado con el club culer que lidera Joan Laporta.

El mejor fichaje posible para el Barça sería Jules Koundé, defensa central francés que está actuando como lateral bajo la tutela de Flick. Koundé lo ha jugado prácticamente todo y el Barça considera que es una de las grandes piezas del equipo actual, por lo que se ha trabajado en avanzar su renovación. El mismo jugador galo ya confirmó la exclusiva de Fabrizio Romano: todo acordado entre Koundé y el Barça, renovará hasta junio de 2030 y reforzará su vínculo con la entidad catalana.