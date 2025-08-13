Pep Guardiola vende a Savinho y llama al Real Madrid: 'Por 100 M€ me llevo a...'

Pep Guardiola puede convertirse en el aliado más inesperado del Real Madrid en los últimos tiempos. El entrenador catalán está inmerso en una profunda reestructuración de la plantilla del Manchester City. Tras lo sucedido el año pasado quiere hacer un cambio radical y el club blanco apunta a ser su objetivo número uno.

Pep Guardiola se pone firme

Pep Guardiola no está teniendo piedad este verano. Hace unas semanas dio luz verde a la salida de Kevin De Bruyne, uno de los grandes iconos del club durante la última década. Y también ha dado salida a Jack Grealish, el fichaje más caro de la historia del Manchester City: el extremo se marcha al Everton, cerrando así su paso por el Etihad.

El siguiente en abandonar el equipo podría ser Savinho. El brasileño, fichado el año pasado del Girona, no ha terminado de explotar en el Manchester City y Pep Guardiola ha decidido no frenar su salida al Tottenham. Con el dinero que deje su traspaso, ya tiene en mente el refuerzo que quiere para su ataque: juega en el Real Madrid.

Rodrygo, en la mira de Pep Guardiola

Sin Grealish ni Savinho, el Manchester City necesita un nuevo extremo de primer nivel. El elegido por Pep Guardiola es Rodrygo Goes, actual jugador del Real Madrid. En las últimas horas, esta posible operación se ha convertido en uno de los temas más comentados en Inglaterra y España.

Rodrygo ya mostró en el pasado su admiración por el Manchester City, algo que ahora podría materializarse. Para Pep Guardiola, el '11' del Real Madrid encaja a la perfección en su sistema. Es rápido, desequilibrante y puede adaptarse a varias posiciones ofensivas.

Sin embargo, no será una negociación sencilla. Florentino Pérez pide 100 millones de euros para dejarlo salir.

Una operación que puede acelerarse gracias a Savinho

La cifra solicitada por el Real Madrid no parece un problema para el Manchester City. El club inglés dispone de liquidez gracias a las ventas de este verano. Si Savinho se marcha definitivamente, la operación por Rodrygo podría acelerarse en los próximos días.

Pep Guardiola no quiere que se le escape el brasileño y está dispuesto a ir a por todas. Por ello, ha dejado claro a la directiva del Manchester City que, si fuera por él, por 100 millones de euros se lo llevaba.

Por su parte, el Real Madrid no cierra la puerta a la salida de Rodrygo siempre que se cumplan las condiciones económicas expuestas por Florentino. Xabi Alonso cuenta con Rodrygo, pero sabe que no es imprescindible. En el Bernabéu son conscientes de que su millonaria venta permitiría reforzar otras posiciones clave.